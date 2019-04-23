За місяць борги із виплати зарплати в Києві зросли на 18 млн грн



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67 підприємств столиці мають борги із виплати заробітної плати

Станом на 1 квітня 2019 року, борги із виплати заробітної плати в Києві мали 67 підприємств на загальну суму 156,3 млн грн. Про це стало відомо на засіданні тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат у Києві, повідомляє Департамент соціальної політики КМДА.

«Ситуація щодо стану виплати заробітної плати по Києву дещо погіршилась, у порівнянні до попереднього місяця борг із виплати заробітної плати по місту збільшився на 13% або на 18 млн грн», – коментує директор Департаменту соціальної політики Юрій Крикунов.

За його словами, зростання боргу відбулось в основному за рахунок нарощування боргів на 32 підприємствах-боржниках міста на загальну суму 20,3 млн грн, з них 19 державних на суму 19,2 млн грн.

«Незважаючи на таку ситуацію по місту, слід відмітити, що згідно з оперативними даними в Києві відсутня прострочена заборгованість із виплати заробітної плати в бюджетних установах, які фінансуються з бюджету міста Києва та на комунальних підприємствах», – додав Крикунов.

Він зазначив, що за оперативними даними протягом квітня цього року підприємствами-боржниками міста було виплачено майже 3,6 млн грн простроченої заборгованої заробітної плати за лютий 2019 року та попередні періоди, у томі числі у повному обсязі погасили свої борги 3 підприємства у сумі майже 1,3 млн грн.

Повідомляється, що в Києві та Київській області стабільно проводяться інспекційні відвідування підприємств-боржників. За результатами перевірок, у разі виявлення порушень трудового законодавства, виносяться приписи з вимогою їх усунення, а складені протоколи про адміністративні правопорушення передаються до суду. Також виносяться пропозиції про притягнення до дисциплінарної відповідальності винних посадових осіб, а матеріали перевірок передаються до правоохоронних органів для вирішення питання щодо притягнення керівників до кримінальної відповідальності за ст.175 Кримінального Кодексу України.

Всього ж завдяки вжитим спільним заходам протягом січня–березня 2019 року підприємствами-боржниками міста було виплачено майже 43,0 млн грн заборгованої заробітної плати.