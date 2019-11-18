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    На бульварі Лесі Українки масова евакуація автомобілів (відео)

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    Евакуація автомобілів порушників з бульвару Лесі Українки - На бульварі Лесі Українки масова евакуація автомобілів (відео)
    Евакуація автомобілів порушників з бульвару Лесі Українки
    Фото: скріншот відео

    Працюють щонайменше п’ять евакуаторів

    Сьогодні, 18 листопада, Інспекція з паркування проводить рейд на бульварі Лесі Українки в центрі Києва.

    Наразі відбувається евакуація автомобілів, що припарковані на смузі руху громадського транспорту.

    Працює щонайменше п’ять евакуаторів, які забирають автомобілі порушників на штрафмайданчики.

    Нагадамо, працівники Інспекції з паркування почали здійснювати самостійну евакуацію автомобілів, розташування яких суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху.

    У неділю, 17 листопада, проведена евакуація транспортних засобів на розі вулиці Великої Васильківська та Бессарабської площі.

    Загалом за період із 2 липня до 10 листопада інспектори з паркування винесли 3843 постанови на загальну суму 1,476 млн грн.

    Як повідомлялося, працівники комунального підприємства «Київтранспарксервіс» встановили антипаркувальні напівсфери на Хрещатику.

    Дізнайтеся також, де порушники можуть забрати свої автомобілі, і скільки їм це коштуватиме. 

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