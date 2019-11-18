На бульварі Лесі Українки масова евакуація автомобілів (відео)



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Евакуація автомобілів порушників з бульвару Лесі Українки Фото: скріншот відео

Працюють щонайменше п’ять евакуаторів

Сьогодні, 18 листопада, Інспекція з паркування проводить рейд на бульварі Лесі Українки в центрі Києва.

Наразі відбувається евакуація автомобілів, що припарковані на смузі руху громадського транспорту.

Працює щонайменше п’ять евакуаторів, які забирають автомобілі порушників на штрафмайданчики.

Нагадамо, працівники Інспекції з паркування почали здійснювати самостійну евакуацію автомобілів, розташування яких суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху.

У неділю, 17 листопада, проведена евакуація транспортних засобів на розі вулиці Великої Васильківська та Бессарабської площі.

Загалом за період із 2 липня до 10 листопада інспектори з паркування винесли 3843 постанови на загальну суму 1,476 млн грн.

Як повідомлялося, працівники комунального підприємства «Київтранспарксервіс» встановили антипаркувальні напівсфери на Хрещатику.

Дізнайтеся також, де порушники можуть забрати свої автомобілі, і скільки їм це коштуватиме.

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