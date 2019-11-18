Паркувальники очистили Бессарабську площу від автохамів (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Евакуатори забрали автомобілі порушників Фото: Інспекція з паркування

Інспектори з паркування самостійно евакуюють автомобілі порушників

У неділю, 17 листопада, відбувалася евакуація транспортних засобів на розі вулиці Великої Васильківська та Бессарабської площі.

Автомобілі були розміщені на перехресті. Про це повідомляє Інспекція з паркування.

Паркувальники евакуювали автомобілі порушників на штрафмайданчики.

Нагадамо, працівники Інспекції з паркування почали здійснювати самостійну евакуацію автомобілів, розташування яких суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху.

Загалом за період із 2 липня до 10 листопада інспектори з паркування винесли 3843 постанови на загальну суму 1,476 млн грн.

Як повідомлялося, працівники комунального підприємства «Київтранспарксервіс» встановили антипаркувальні напівсфери на Хрещатику.