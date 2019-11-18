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    Новини

    Паркувальники очистили Бессарабську площу від автохамів (фото, відео)

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    Евакуатори забрали автомобілі порушників - Паркувальники очистили Бессарабську площу від автохамів (фото, відео)
    Евакуатори забрали автомобілі порушників
    Фото: Інспекція з паркування

    Інспектори з паркування самостійно евакуюють автомобілі порушників

    У неділю, 17 листопада, відбувалася евакуація транспортних засобів на розі вулиці Великої Васильківська та Бессарабської площі.

    Автомобілі були розміщені на перехресті. Про це повідомляє Інспекція з паркування.

    Паркувальники евакуювали автомобілі порушників на штрафмайданчики.

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    Паркувальники очистили Бессарабську площу від автохамів (фото, відео)
    Паркувальники очистили Бессарабську площу від автохамів (фото, відео)

    Нагадамо, працівники Інспекції з паркування почали здійснювати самостійну евакуацію автомобілів, розташування яких суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху.

    Загалом за період із 2 липня до 10 листопада інспектори з паркування винесли 3843 постанови на загальну суму 1,476 млн грн.

    Як повідомлялося, працівники комунального підприємства «Київтранспарксервіс» встановили антипаркувальні напівсфери на Хрещатику.

    Київ автомобіль інспекція парковка
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