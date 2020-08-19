На Київщині судитимуть чоловіка, який викинув дитину з вікна



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Поліція затримала кривдника дітей та їхньої матері Фото: Нацполіція

Чоловік систематично вчиняв домашнє насильство та розпусні дії відносно малолітніх дітей

На Київщині чоловіка судитимуть за замах на умисне вбивство 5-річної дитини, домашнє насильство та розпусні дії щодо малолітніх осіб. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

«Білоцерківською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно 38-річного місцевого жителя у вчиненні замаху на умисне вбивство 5-річної дитини у м. Біла Церква, домашнього насильства та розпусних дій щодо малолітніх осіб, заподіяння умисного легкого тілесного ушкодження, залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані (ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115, ст. 126-1, ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 135 КК України)», - йдеться в повідомленні.

Так, 16 червня 2020 року обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, за місцем проживання своєї співмешканки, ображаючи жінку та погрожуючи фізичною розправою над нею та її двома малолітніми синами, наніс одному із них удар ногою в область голови. Після цього чоловік схопив за ногу іншого хлопчика та викинув через вікно квартири, розташованої на першому поверсі будинку. У результаті падіння 5-річний потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що чоловік систематично вчиняв домашнє насильство та розпусні дії відносно малолітніх дітей, перебуваючи за місцем їх спільного проживання.

Обвинувачений наразі перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Білоцерківського відділу поліції ГУ Нацполіції в області.