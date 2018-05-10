За поножовщину у київському гуртожитку чоловік сяде в тюрму на п’ять років

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У гуртожитку, де проживають сезонні робітники, під час вживання алкогольних напоїв між чоловіками стався конфлікт

Подільський районний суд Києва засудив уродженця Миколаївщини, який у Києві минулого року поранив ножем приятеля, до п’яти років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Подія трапилася минулого року в Подільському районі Києва. Тоді до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію чоловіка з ножовим пораненням. Працівники поліції, які прибули на виклик, з’ясували: у гуртожитку, де проживають сезонні робітники, під час вживання алкогольних напоїв між чоловіками стався конфлікт. У ході з’ясування відносин один із них вхопив ножа та вдарив 21-річного знайомого в живіт», - йдеться в повідомленні.

Оперативники швидко затримали правопорушника. Ним виявився 32-річний уродженець Миколаївщини.

Вироком Подільського районного суду міста Києва за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, зловмисника засуджено до п’яти років позбавлення волі.