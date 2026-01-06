Головна Київ Новини
За рік послуги охоронців Кличка подорожчали на 3,5 млн грн

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
Київрада замовила послуги охорона на 2026 рік
фото: kmr.gov.ua

Співробітники управління поліції охорони, які пильнують за будівлею Київської міськради, мають бути ввічливими до відвідувачів та уникати лайки

Київська міська рада за 28,43 млн грн замовила в управління поліції охорони у Києві охорону своєї будівлі на весь 2026 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

В адмінбудівлі Київради та довкола неї мають встановити 15 постів охорони. Всього до охорони об’єкту залучать 30 осіб. Вартість години охорони складає 303 грн.

Окремо замовник прописав низку обов’язків до охоронців. Зокрема, вони повинні виявляти повагу до гідності кожної людини, яка відвідує будівлю столичної влади; поводитися стримано, доброзичливо та ввічливо; дотримуватися норм ділового мовлення, не допускати використання ненормативної лексики.

Водночас охоронцям заборонено користуватися телефоном, ноутбуком та іншими електронними пристроями в особистих цілях, а також читати книги, газети та журнали.

Додамо, що у 2025 році Київська міська рада також замовляла у столичної поліції охорони охорону власної адмінбудівлі. Тоді ця послуга вартувала 24,89 млн грн. Рік тому вартість години охорони складала 265,2 грн.

Як повідомляв «Главком», міська влада та комунальне підприємство «Київський метрополітен» у судовому порядку вимагають стягнення майнової шкоди з акціонерного товариства «Київметробуд» – колишнього підрядника будівництва метро на Виноградар, який у 2018-2023 роках здійснював будівельні роботи на об’єкті. Сума завданих збитків – 2,3 млрд грн.

