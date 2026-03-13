Головна Київ Новини
Обшуки у «Київавтодорі»: правоохоронці розслідують можливу розтрату коштів на дорожню розмітку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Поновлення дорожньої розмітки у столиці
фото: КМДА

Справа, яку розслідують правоохоронці, стосується закупівлі послуг з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки у 2024-2025 роках

Сьогодні, 13 березня, у приміщенні комунальної корпорації «Київавтодор» правоохоронці проводять слідчі дії. Обшуки здійснюють на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва в межах кримінального провадження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Повідомляється, що слідчі дії стосуються, зокрема, можливого привласнення бюджетних коштів, виділених на послуги з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки КК «Київавтодор».

«Справа, яку розслідують, стосується закупівлі послуг з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки у 2024-2025 роках», – пояснили у КМДА і додали, що наразі триває досудове розслідування для встановлення можливих порушень.

Пресслужба КМДА повідомляє, що фахівці комунальної корпорації надають правоохоронцям всі документи, необхідні для розслідування. Також наголошуюється, що тендери на вказані послуги були виконані за процедурою офіційних публічних закупівель.

Раніше «Главком» повідомляв, що Державна аудиторська служба проводить перевірку комунальної корпорації «Київавтодор». За даними фахівців Держаудитслужби, попри те, що у 2024-2025 роках практично було відсутнє фінансування дорожнього фонду, при цьому видатки на капітальний ремонт комунальних доріг різко зросли.

Як свідчить аналітика Dozorro TI Ukraine, у 2021 році на ремонти доріг Києва було спрямовано 5,8 млрд грн, у 2022-му – лише 561 млн грн. Уже у 2023 році місто повернулося до масштабніших робіт – договори уклали майже на 4,9 млрд грн, а у 2024 році – на 5,2 млрд грн. У 2025 році витрати на ремонти зросли ще більше й сягнули 7,4 млрд грн, перевищивши як показники попередніх років, так і довоєнний рівень. 

«Збільшення видатків на капітальний ремонт комунальних доріг бачимо з початку повномасштабного вторгнення. Це нехарактерна ситуація для України; її здебільшого демонструють спроможні тергромади, а також «Київавтодор». Зараз поки зарано говорити про результати аудиту, але вже є багато питань до якості ремонту доріг у столиці. Яскравий приклад – це міст на Нивках… Надзвичайно великий обсяг фінансування (у Києві – «Главком»), який, на нашу думку, частково неефективно, а у деяких моментах незаконно використовується на ремонт доріг», – наголосив директор департаменту контролю у сфері будівництва Держаудитслужби Роман Бохін.

Голова Державної аудиторської служби Алла Басалаєва зауважила, що «Київавтодор», окрім ремонту доріг, на її думку, займається нетиповою діяльністю – саджає дерева. Вона додала, що цього року відомство завершило великий аудит Міністерства розвитку громад та територій України. Це міністерство отримало рекомендації аудиторів щодо зміни підходів, у тому числі плануванні поточного ремонту та витрат на утримання доріг.

Як повідомляв «Главком», шляхопровід біля станції метро «Нивки», який менше ніж десять років тому пройшов капітальну реконструкцію, знову перебуває у критичному стані. Аби конструкція не впала, її підпирають новими капітальними опорами.

Капітальний ремонт шляхопроводу відбувся у 2017 році. Тоді роботи обійшлися бюджету у 202 млн грн (що за нинішнім курсом та цінами еквівалентно близько 400 млн грн). Проте «оновлена» естакада почала розсипатися майже одразу.

Як відомо, протягом  23 березня - 1 липня 2026 року триватиме аудит «Укрзалізниці». Фахівці Держаудитслужби перевірять розрахунки «Укрзалізниці», яка звернулася до Кабміну з проханням виділити кошти на пасажирські перевезення. Ідеться про 16 млрд грн дотації.

Читайте також:

