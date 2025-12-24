Головна Київ Новини
На Хрещатику демонтовано МАФ, що працював з 2009 року (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
glavcom.ua
У споруди закінчився строк дії дозвільних документів
фото: КМДА

Загалом на цій локації заплановано демонтувати 18 тимчасових споруд, а з урахуванням об’єктів на Майдані Незалежності – 34

Департамент територіального контролю міста Києва продовжує наводити лад у центральній частині столиці. На вул. Хрещатик демонтували першу тимчасову споруду, у якої закінчився строк дії дозвільних документів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Як зазначають у Департаменті, демонтований МАФ встановили ще 29 липня 2009 року. Спочатку в ньому здійснювалася торгівля друкованими виданнями. Утім останнім часом об’єкт використовувався як точка продажу фастфуду, зокрема кукурудзи.

фото: КМДА

«Роботи з демонтажу на вул. Хрещатик тривають у межах реалізації рішення Київради від 13 червня 2024 року № 915/8881. Роботи з демонтажу об’єктів, у яких завершився строк дії дозвільних документів, вже розпочали в Шевченківському та Солом’янському районах», – повідомили у КМДА.

Зазначається, що власників тимчасових споруд заздалегідь попереджають приписами про необхідність самостійного демонтажу. У разі невиконання вимог демонтаж здійснює КП «Київблагоустрій», після чого об’єкти перевозять на спеціальний майданчик для тимчасового зберігання.

фото: КМДА

Загалом на цій локації заплановано демонтувати 18 тимчасових споруд, а з урахуванням об’єктів на Майдані Незалежності – 34.

Нагадаємо, у Києві триває впорядкування територій, де тимчасові споруди розміщені без належних документів. Учора, 3 грудня, на вулиці Зодчих, 52 фахівці КП «Київблагоустрій» демонтували тимчасові конструкції, встановлені з порушенням норм благоустрою. Під час робіт на місці зібралася група людей, які висловлювали незгоду та намагалися заблокувати проїзд спецтранспорту. Це ускладнило роботу комунальних служб і рух поблизу кінцевої зупинки швидкісного трамвая.  

До слова, у Києві відбулися перші електронні аукціони в системі Prozorro.Продажі, що надають підприємцям право орендувати комунальні локації для розміщення тимчасових споруд. За словами мера Києва Віталія Кличка, вже укладено 12 договорів оренди на пʼять років щодо об'єктів у Печерському районі. Найвища місячна вартість оренди, за словами Кличка, зафіксована на даний момент, становить 203 тис. грн без ПДВ за локацію на вулиці Бастіонній. Мер Києва зауважив, що тимчасові споруди, які розміщуватимуться, мають відповідати затвердженим архетипам, які враховують вимоги до зовнішнього вигляду та безпеки міського простору. 

