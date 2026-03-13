Виїзд за кордон у статусі священника: поліція Києва викрила чергову схему для ухилянтів

Фігурант познайомився з чоловіком мобілізаційного віку в барі та запропонував «вирішити питання» з виїздом за кордон

У Києві затримано чоловіка, який за $10 тис. обіцяв «клієнту» оформити виїзд за кордон у статусі священнослужителя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Слідство встановило, що фігурант познайомився з чоловіком мобілізаційного віку у барі. Під час розмови він запевнив нового знайомого, що має зв’язки в одній із державних установ та може оформити на його ім’я документ, який дозволить виїхати за межі України як священнослужителю. Згодом зловмисник повідомив, що спочатку потрібно сплатити $2,5 тис. завдатку, а решту $7,5 тис. – після вирішення питання.

Повідомляється, що під час отримання першої частини коштів ділок передав «клієнту» документ, так званий лист-погодження щодо виїзду за межі України нібито для відвідування відкритого науково-релігійного семінару в одній з європейських країн.

Під час останньої зустрічі фігурант отримав другу частину платежу. Одразу після передачі коштів його затримали поліцейські. Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки та отримані $7,5 тис. готівки.

Вилучені під час обшуку речі підозрюваного фото: поліція Києва

Чоловіка затримали одразу після передачі коштів фото: поліція Києва

Фігуранту справи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди. Наразі правоохоронці встановлюють можливих спільників та перевіряють причетність затриманого до вчинення інших правопорушень.

Нагадаємо, учора у Києві затримали 49-річного чоловіка, який торгував фіктивними документами для виїзду військовозобов’язаних за кордон. За даними слідства, підозрюваний обіцяв «клієнту» оформити договір по догляду за особою з психічними розладами. Статус опікуна мав стати легальною підставою для відстрочки від призову та дозволив би чоловіку виїхати з країни.

До слова, у Верховній Раді готують чергове посилення законодавства щодо мобілізації та проходження військової служби. Станом на березень 2026 року пріоритетом є боротьба з ухиленням від призову та випадками самовільного залишення частин.

Раніше співробітники Державного бюро розслідувань викрили масштабну корупційну схему в одному з провідних державних університетів столиці. Організатори «працевлаштовували» чоловіків призовного віку на наукові посади, що дозволяло їм незаконно отримувати відстрочку від мобілізації та привласнювати бюджетні кошти.