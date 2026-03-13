Головна Київ Новини
Щомісячний прибуток до 500 тис. грн. Поліція припинила роботу нарколабораторії у Києві (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Щомісячний прибуток до 500 тис. грн. Поліція припинила роботу нарколабораторії у Києві (фото)
Затриманим наркоторговцям загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: Національна поліція України/Facebook

Наркобізнес організували двоє киян 39 та 42 років, які раніше вже були судимі за подібні злочини

У Києві поліція ліквідувала нарколабораторію з виготовлення амфетаміну, яку двоє жителів столиці облаштували у квартирі матері одного з ділків. Щомісяця вже судимі за наркозлочини заробляли на психотропах понад 500 тис. грн, збуваючи товар «з рук у руки». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Слідство встановило, що наркобізнес організували двоє киян 39 та 42 років, які раніше вже були судимі за подібні злочини. Зловмисники облаштували лабораторію в квартирі матері одного з фігурантів.

Затримання одного з підозрюваних
Затримання одного з підозрюваних
фото: Національна поліція України

Повідомляється, що ділки підшукували клієнтів через знайомих та виготовляли психотроп «під замовлення», після чого збували його шляхом передачі «з рук в руки». Місячний дохід, за попередніми даними, становив близько 500 тис. ггрн.

Під час проведення обшуків правоохоронці за силової підтримки полку поліції особливого призначення №1 вилучили у фігурантів амфетамін, лабораторне обладнання, електронні ваги та зіп-пакети для фасування «товару».

Умови, у яких «бізнесмени» виготовляли свій «товар»
фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі затримали правопорушників у порядку статті 208 КПК України та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили їм про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, у великих розмірах, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб. У разі доведення провини затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у лютому правоохоронці здійснили масштабну спецоперацію «Рубікон». Проведено понад 500 обшуків на території 21 регіону держави. У ході документування злочинної діяльності викрито чотири організованих груп та злочинну організацію, які спеціалізувалися на виготовленні та поширенні синтетичних катинонів – alpha-PVP, амфетаміну, метамфетаміну та мефедрону. Зловмисники побудували повний цикл нелегального «виробництва» – від контрабандного постачання прекурсорів з країн Європейського Союзу до синтезу та збуту психотропів кінцевим «споживачам».

Поліцейські провели понад 500 обшуків на території столиці та Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей. У ході проведення слідчих дій правоохоронці задокументували діяльність та ліквідували ключові елементи злочинної  інфраструктури – 34 нарколабораторії та 74 склади.

