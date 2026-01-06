Головна Київ Новини
search button user button menu button

Мільярдні збитки та штрафи: Київ виставив рахунок експідряднику за недобудоване метро

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Мільярдні збитки та штрафи: Київ виставив рахунок експідряднику за недобудоване метро
Будівництво метро на Виноградар
фото: Віталій Кличко/Telegram

«Київметробуд» не виконав взятих на себе договірних зобов’язань перед жителями столиці та міською владою 

Міська влада та комунальне підприємство «Київський метрополітен» у судовому порядку вимагають стягнення майнової шкоди з акціонерного товариства «Київметробуд» – колишнього підрядника будівництва метро на Виноградар, який у 2018-2023 роках здійснював будівельні роботи на об’єкті. Про це повідомляє Главком із посиланням на «Київський метрополітен» та пресслужбу КМДА.

Зазначається, що за результатами комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи, замовленої КП «Київський метрополітен», визначено розмір майнової шкоди, завданої «Київметробудом» громаді Києва та підприємству.

«Документально підтверджено, що акціонерне товариство не виконало встановлений договором строк будівництва дільниці метрополітену на Виноградар, внаслідок чого завдало збитки столичній громаді в розмірі 2 300 549 029,80 грн. Крім цього, КП «Київський  метрополітен» має право на неустойку: штрафи за порушення термінів закінчення робіт і здачі обʼєкта в експлуатацію в розмірі 1 366 632 585,87 грн», – йдеться у заяві метрополітену.

Експертиза також оцінює обсяги фактично виконаних будівельних робіт, оскільки підрядник не надав на вимогу «Київського метрополітену», зокрема через звернення до суду, повний пакет документів щодо виконаних ним робіт.

Зазначається, що судове експертне дослідження дало змогу встановити загальну вартість виконаних на об’єкті робіт, які не були оформлені підрядною організацією встановленим відповідно до умов договору порядком. У метрополітені нагадали, що АТ «Київметробуд» надало підписані акти виконаних робіт лише на суму 44,13 млн грн.  

У заяві наголошується, що міська влада та КП «Київський метрополітен» створили всі необхідні умови для масштабних будівельних робіт і безперервного виконання технологічних процесів для реалізації важливого інфраструктурного проєкту – будівництва дільниці метро на Виноградар. Зокрема, виділили необхідне фінансування для закупівлі матеріалів, комплектуючих і спеціального обладнання довготривалого виробництва, а також безперебійного будівництва одночасно на шість будівельних майданчиках.

Також повідомляється, що замовник будівництва, КП «Київський метрополітен», виконував технічний нагляд та контроль за проведенням робіт і виконанням умов договору. Водночас «Київметробуд» не виконав взятих на себе договірних зобов’язань перед жителями столиці та міською владою, що призвело до зриву термінів реалізації проєкту будівництва метро на Виноградар.

«Висновок експертів буде використаний у судовому провадженні за позовом «Київського метрополітену» до АТ «Київметробуд» для захисту майнових інтересів підприємства і територіальної громади столиці, а також стягнення завданої акціонерним товариством матеріальної шкоди (збитків)», – наголосили у КМДА.

Столична влада нагадує, що у 2023 році на підставі Постанови Північного апеляційного господарського суду від 09.11.2023 у справі № 910/13227/22 КП «Київський метрополітен» відмовилось від договору з АТ «Київметробуд» у зв’язку з надто повільним виконанням будівельних робіт, що унеможливлювало їх завершення в строк, визначений умовами договору. Також у 2024 році на підставі звернення  «Київського метрополітену» до Господарського суду з позовами до АТ «Київметробуд» про стягнення частини невикористаного авансу та про стягнення штрафних санкцій відкрито провадження від 14.05.2024 № 910/5779/24.

Паралельно з цим у 2024 році за результатами закупівлі було визначено нову підрядну організацію, яка відновила будівництво дільниці метро на Виноградар. Новому підряднику передано всю необхідну проєктну документацію та 6 будівельних майданчиків. 

Нагадаємо, у столиці триває активна фаза будівництва метро на Виноградар. Роботи з дотриманням комендантської години ведуться одночасно на шести будівельних майданчиках у цілодобовому режимі. За словами мера столиці, вже побудовано правий тунель від «Мостицької» до «Сирця», частину вентиляційних вузлів, перекладено мережі.  

Раніше керівництво Київського метрополітену оголосило про зміну термінів завершення будівництва метро на Виноградар: станцію «Мостицька» в основних конструкціях планують закінчити у 2026 році, але відкрити її для пасажирів зможуть не раніше 2027 року. Це суперечить попередній обіцянці мера Києва Віталія Кличка запустити щонайменше одну нову станцію вже наступного року. 

Під час засідання Київради 9 жовтня очільник Києва Віталій Кличко зазначив, що наступного, 2026-го року як мінімум одна станція на Виноградар буде відкрита. Директор Департаменту фінансів КМДА Володимир Репік тоді зазначав: питання про метро на Виноградар наразі слід адресувати суто підряднику, виходячи з того, які можливості є в нього та у бюджету Києва.

Теги: місцева влада метро Київ столиця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Працівники «Київпастрансу» закликають містян бути уважними та обов'язково перевіряти свої речі перед виходом на зупинці
Від газонокосарки до живого песика: що забували кияни у громадському транспорті у 2025 році
31 грудня, 2025, 10:56
Історія заводу на колишній околиці Києва розпочалася у 1882 році
На Шулявці розпочато демонтаж історичного цеху заводу «Більшовик» (фото)
29 грудня, 2025, 23:35
Погрожуючи гранатою зловмисники змусили перехожого перерахувати гроші на їх картку
Погрожували гранатою. Суд виніс вирок іноземцям, які пограбували перехожого у Києві
26 грудня, 2025, 15:29
Фрукт-гігант має вагу 1кг 281г та обхват 50 см
Киянин виростив гігантське яблуко та встановив рекорд
21 грудня, 2025, 15:15
Депутатка Ірпінської міської ради висловила сподівання, що до Нового року всім фігурантам кримінальних проваджень буде оголошено підозру
В Ірпінській міській раді проходять обшуки
16 грудня, 2025, 13:47
Відкриття виставки «Відомі / У Кадрі / Вдома: Київ і кияни на фото Миколи Озерова»
Куди сходити у Києві 15-21 грудня: дайджест культурних подій
13 грудня, 2025, 19:03
Повітряна тривога у Києві тривала годину
Повітряна тривога у Києві тривала годину
13 грудня, 2025, 03:30
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 10 грудня 2025 року
9 грудня, 2025, 20:45
Двоповерхові автобуси подарував Києву Берлін
На маршрут у Києві вийшов останній, четвертий двоповерховий автобус: де курсує
8 грудня, 2025, 11:50

Новини

Мільярдні збитки та штрафи: Київ виставив рахунок експідряднику за недобудоване метро
Мільярдні збитки та штрафи: Київ виставив рахунок експідряднику за недобудоване метро
Закупівля продуктів за завищеними цінами: перед судом постане посадовиця столичного інтернату
Закупівля продуктів за завищеними цінами: перед судом постане посадовиця столичного інтернату
Суд зупинив роботу Колеса огляду на Подолі. Атракціон арештовано
Суд зупинив роботу Колеса огляду на Подолі. Атракціон арештовано
ДТП біля села Бишів: поліція Київщини розслідує наїзд на пішохода
ДТП біля села Бишів: поліція Київщини розслідує наїзд на пішохода
Вулична сварка у столиці закінчилася ножовим пораненням: затримано 46-річного киянина
Вулична сварка у столиці закінчилася ножовим пораненням: затримано 46-річного киянина
Рух трамваїв на Кирилівській обмежено до 9 січня через ремонт колій (схема руху)
Рух трамваїв на Кирилівській обмежено до 9 січня через ремонт колій (схема руху)

Новини

Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Сьогодні, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
Вчора, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua