Мільярдні збитки та штрафи: Київ виставив рахунок експідряднику за недобудоване метро

«Київметробуд» не виконав взятих на себе договірних зобов’язань перед жителями столиці та міською владою

Міська влада та комунальне підприємство «Київський метрополітен» у судовому порядку вимагають стягнення майнової шкоди з акціонерного товариства «Київметробуд» – колишнього підрядника будівництва метро на Виноградар, який у 2018-2023 роках здійснював будівельні роботи на об’єкті. Про це повідомляє Главком із посиланням на «Київський метрополітен» та пресслужбу КМДА.

Зазначається, що за результатами комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи, замовленої КП «Київський метрополітен», визначено розмір майнової шкоди, завданої «Київметробудом» громаді Києва та підприємству.

«Документально підтверджено, що акціонерне товариство не виконало встановлений договором строк будівництва дільниці метрополітену на Виноградар, внаслідок чого завдало збитки столичній громаді в розмірі 2 300 549 029,80 грн. Крім цього, КП «Київський метрополітен» має право на неустойку: штрафи за порушення термінів закінчення робіт і здачі обʼєкта в експлуатацію в розмірі 1 366 632 585,87 грн», – йдеться у заяві метрополітену.

Експертиза також оцінює обсяги фактично виконаних будівельних робіт, оскільки підрядник не надав на вимогу «Київського метрополітену», зокрема через звернення до суду, повний пакет документів щодо виконаних ним робіт.

Зазначається, що судове експертне дослідження дало змогу встановити загальну вартість виконаних на об’єкті робіт, які не були оформлені підрядною організацією встановленим відповідно до умов договору порядком. У метрополітені нагадали, що АТ «Київметробуд» надало підписані акти виконаних робіт лише на суму 44,13 млн грн.

У заяві наголошується, що міська влада та КП «Київський метрополітен» створили всі необхідні умови для масштабних будівельних робіт і безперервного виконання технологічних процесів для реалізації важливого інфраструктурного проєкту – будівництва дільниці метро на Виноградар. Зокрема, виділили необхідне фінансування для закупівлі матеріалів, комплектуючих і спеціального обладнання довготривалого виробництва, а також безперебійного будівництва одночасно на шість будівельних майданчиках.

Також повідомляється, що замовник будівництва, КП «Київський метрополітен», виконував технічний нагляд та контроль за проведенням робіт і виконанням умов договору. Водночас «Київметробуд» не виконав взятих на себе договірних зобов’язань перед жителями столиці та міською владою, що призвело до зриву термінів реалізації проєкту будівництва метро на Виноградар.

«Висновок експертів буде використаний у судовому провадженні за позовом «Київського метрополітену» до АТ «Київметробуд» для захисту майнових інтересів підприємства і територіальної громади столиці, а також стягнення завданої акціонерним товариством матеріальної шкоди (збитків)», – наголосили у КМДА.

Столична влада нагадує, що у 2023 році на підставі Постанови Північного апеляційного господарського суду від 09.11.2023 у справі № 910/13227/22 КП «Київський метрополітен» відмовилось від договору з АТ «Київметробуд» у зв’язку з надто повільним виконанням будівельних робіт, що унеможливлювало їх завершення в строк, визначений умовами договору. Також у 2024 році на підставі звернення «Київського метрополітену» до Господарського суду з позовами до АТ «Київметробуд» про стягнення частини невикористаного авансу та про стягнення штрафних санкцій відкрито провадження від 14.05.2024 № 910/5779/24.

Паралельно з цим у 2024 році за результатами закупівлі було визначено нову підрядну організацію, яка відновила будівництво дільниці метро на Виноградар. Новому підряднику передано всю необхідну проєктну документацію та 6 будівельних майданчиків.

Нагадаємо, у столиці триває активна фаза будівництва метро на Виноградар. Роботи з дотриманням комендантської години ведуться одночасно на шести будівельних майданчиках у цілодобовому режимі. За словами мера столиці, вже побудовано правий тунель від «Мостицької» до «Сирця», частину вентиляційних вузлів, перекладено мережі.

Раніше керівництво Київського метрополітену оголосило про зміну термінів завершення будівництва метро на Виноградар: станцію «Мостицька» в основних конструкціях планують закінчити у 2026 році, але відкрити її для пасажирів зможуть не раніше 2027 року. Це суперечить попередній обіцянці мера Києва Віталія Кличка запустити щонайменше одну нову станцію вже наступного року.

Під час засідання Київради 9 жовтня очільник Києва Віталій Кличко зазначив, що наступного, 2026-го року як мінімум одна станція на Виноградар буде відкрита. Директор Департаменту фінансів КМДА Володимир Репік тоді зазначав: питання про метро на Виноградар наразі слід адресувати суто підряднику, виходячи з того, які можливості є в нього та у бюджету Києва.