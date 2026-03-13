Головна Київ Новини
Ціна впала ще на 100 млн грн: довгобуд Sky Towers вшосте виставлено на продаж

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Ціна впала ще на 100 млн грн: довгобуд Sky Towers вшосте виставлено на продаж
Комплекс Sky Towers складається з двох висотних веж, одна з яких має 47 поверхів, а інша – 34 поверхи
фото: buduemo.com

Після завершення будівництва 47-поверхова вежа планувалась як найвища будівля України з проєктною висотою близько 214 метрів

Один із найвідоміших довгобудів столиці знову виставлено на аукціон OpenMarket. Йдеться про громадський центр Sky Towers у Шевченківському районі Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на оголошення на сайті Системи електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ).

Об’єкт незавершеного будівництва розташований на ділянці площею 0,74 га на перетині вул. Шолуденка, Берестейського проспекту та вул. Борщагівської, виставлено на торги, які заплановані на 8 квітня 2026 року. Будівництво комплексу виконано на 51%. Стартова ціна об’єкта зменшилась з 662,3 млн грн до 560,4 млн грн, тобто на 101,8 млн грн відповідно до Порядку реалізації арештованого майна.

Попередні, п'яті торги, заплановані на 27 лютого 2026 року, не відбулися

Нагадаємо, що перед п’ятою спробою продажу, вартість комплексу порівняно з першими торгами зменшилася майже у десять разів. Попередні аукціони не принесли результату через відсутність покупців,.

Комплекс Sky Towers складається з двох висотних веж, одна з яких має 47 поверхів, а інша – 34 поверхи. Вежі поєднані спільним стилобатом, а зі східного боку розташована окрема двоповерхова будівля. Загальна площа будівництва становить 219 тис. кв. м. Значна частина площ передбачена під офісні приміщення, також у проєкті закладені торговельні площі та конференц-зали. Після завершення будівництва 47-поверхова вежа планувалась як найвища будівля України з проєктною висотою близько 214 метрів.

Комплекс Sky Towers складається з двох висотних веж
Комплекс Sky Towers складається з двох висотних веж
фото: СЕТАМ

Крім того, комплекс включає восьмирівневий підземний паркінг приблизно на 900 машиномісць. Земельна ділянка площею 0,74 га розташована на перетині проспекту Берестейського та вулиці Борщагівської у Шевченківському районі Києва. 

Будівництво Sky Towers розпочалося у 2007 році компанією KDD Group (Kyiv Donbas Development Group). Навіть після фінансової кризи 2008 року девелопер намагався продовжити реалізацію проєкту, для чого було залучено кредитну лінію в «Укрексімбанку» в еквіваленті близько 3 млрд грн. Формальним позичальником виступала компанія «Агенція офісного будівництва».

Будівництво комплексу виконано на 51%
Будівництво комплексу виконано на 51%
фото: СЕТАМ

Починаючи з 2011 року, в компанії кілька разів змінювалися акціонери, а у 2015 році будівництво комплексу повністю зупинилося.

На початку 2021 року «Укрексімбанк» виграв суд щодо стягнення кредитної заборгованості. У жовтні того ж року банк виставив на продаж права вимоги за кредитним договором і дебіторську заборгованість позичальника, забезпечену незавершеним об’єктом Sky Towers. Тоді стартова ціна лоту становила 7,1 млрд грн, однак торги не відбулися.

Після цього банк ще кілька разів намагався реалізувати недобуд. У травні 2023 року об’єкт пропонували майже за 5,6 млрд грн, у вересні 2024 року – за 1,1 млрд грн, а в жовтні того ж року ціну знизили до 937,3 млн грн. Поточна стартова ціна на аукціоні у лютому 2026 року становить 662,33 млн грн.

За оцінкою директора інженерно-будівельної компанії Rauta Андрія Озейчука, у комплексі необхідно добудувати близько 91,68 тис. кв. м. За умови вартості близько $1тис за квадратний метр, інвестиції лише у добудову можуть скласти приблизно $91,7 млн. Додатково майже $77 млн знадобиться на внутрішнє опорядження. Загальний обсяг інвестицій для повного завершення проєкту оцінюється приблизно у $168,7 млн. За оптимістичним сценарієм, без урахування додаткових ризиків, завершення будівництва може зайняти близько 2,5 років.

Нагадаємо, Фонд державного майна України 25 вересня 2025 року провів аукціон з приватизації державного пакета акцій розміром 73,2784% у статутному капіталі акціонерного товариства «Завод «Квант». Торги проходили в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі». У ході аукціону вартість пакету зросла у 2,32 рази – до 401,5 млн грн. 

