У Переяславі під час пожежі у власній квартирі загинув 80-річний чолові

За попередніми даними правоохоронців, причиною займання могло стати паління у ліжку

В одній із багатоповерхівок міста Переяслав на Київщині сталася пожежа, яка забрала життя 80-річного чоловіка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Повідомляється, що трагедія сталася вранці 11 березня. Повідомлення про займання в оселі надійшло до екстрених служб о 06:14.

Рятувальники, які прибули на виклик, під час гасіння вогню виявили у помешканні тіло власника квартири без ознак життя. За попередніми даними правоохоронців, причиною займання могло стати паління у ліжку. Наразі очікується остаточний висновок від фахівців ДСНС.

За фактом події слідчі розпочали досудове розслідування щодо порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України). Поліція Київщини закликає громадян бути обережними та дотримуватися правил пожежної безпеки.

Нагадаємо, у двох населених пунктах Київщини протягом ночі та ранку 13 лютого сталися смертельні пожежі, спричинені палінням у ліжку. У вогні загинули жінка 1958 року народження та чоловік 1984 року народження. Перший випадок стався у селі Паришків Баришівської громади. Ще одна трагедія сталася вже зранку 13 лютого у селі Тадіївка Маловільшанської громади.

1 березня у селі Літки Броварського району сталася пожежа у приватному житловому будинку. Під час ліквідації вогню рятувальники виявили тіло 43-річного господаря оселі. За попередніми висновками фахівців, причиною загоряння стала несправність пічного обладнання.