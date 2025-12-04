На Борщагівці група людей перешкоджала зносити МАФи. Влада звернулася до киян

МАФи було демонтовано у відповідь на численні звернення мешканців прилеглих будинків

У Києві триває впорядкування територій, де тимчасові споруди розміщені без належних документів. Учора, 3 грудня, на вулиці Зодчих, 52 фахівці КП «Київблагоустрій» демонтували тимчасові конструкції, встановлені з порушенням норм благоустрою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

«Частина об’єктів стояла на тротуарі, блокуючи безпечний прохід пішоходів. Роботи проводять за дорученням Департаменту територіального контролю міста Києва та на підставі рішення Київради від 13 червня 2024 року № 915/8881», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що МАФи було демонтовано у відповідь на численні звернення мешканців прилеглих будинків. Люди скаржилися на систематичні перебої з електропостачанням, які, за їхніми словами, виникали через підключення МАФів до мереж будинку. У зверненнях також наголошувалося на торгівлі продуктами без належних умов, порушенні санітарних вимог і необхідності усунення МАФів на прилеглій території на вулиці Зодчих, 50–58. Це стало додатковою підставою для реагування міських служб.

Демонтаж МАФів на Борщагівці фото: Київдеионтаж

За даними Департаменту, власників споруд завчасно попередили та надали можливість усунути порушення. Строк дії дозвільних документів завершився, що і стало законною підставою для демонтажу.

Під час робіт на місці зібралася група людей, які висловлювали незгоду та намагалися заблокувати проїзд спецтранспорту. Це ускладнило роботу комунальних служб і рух поблизу кінцевої зупинки швидкісного трамвая.

«Усі демонтажі в столиці відбуваються виключно в межах закону та після обов’язкового інформування власників. Місто послідовно впорядковує території, де тимчасові споруди розміщені без документів або створюють загрозу для безпечного пересування людей», – зазначив директор Департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Буділов.

У Департаменті закликають громадян не перешкоджати роботі комунальних служб і дотримуватися правил благоустрою, що забезпечують впорядкований та безпечний міський простір.

Нагадаємо, у Києві відбулися перші електронні аукціони в системі Prozorro.Продажі, що надають підприємцям право орендувати комунальні локації для розміщення тимчасових споруд. За словами мера Києва Віталія Кличка, вже укладено 12 договорів оренди на пʼять років щодо об'єктів у Печерському районі. Найвища місячна вартість оренди, за словами Кличка, зафіксована на даний момент, становить 203 тис. грн без ПДВ за локацію на вулиці Бастіонній. Мер Києва зауважив, що тимчасові споруди, які розміщуватимуться, мають відповідати затвердженим архетипам, які враховують вимоги до зовнішнього вигляду та безпеки міського простору.