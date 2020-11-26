У Києві відбувся видовищний льодовий перформанс (фото)

У сквері імені І. П. Котляревського розбили скульптуру з льоду, що символізує знищення насильства

Перформанс «Знищимо насильство» відбувся в рамках кампанії «16 днів проти насильства»

У середу, 25 листопада, у сквері імені І. П. Котляревського в Києві відбувся льодовий перформанс «Знищимо насильство», приурочений до початку Міжнародної акції «16 днів проти насильства». Захід провів Київський міський Центр гендерної рівності, запобігання та протидії насильству.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Заступниця голови КМДА Марина Хонда зазначила, що за рік, який минув після переформатування Центру, в Києві зроблено дуже багато щодо роботи з жінками, дітьми та чоловіками, які зазнають насильства в родині. Зокрема, запрацювала гаряча лінія «15-00», відкрили дві «кризові кімнати» і постійно проводиться інформаційно-просвітницька робота щодо запобігання насильству.

Вона також подякувала працівникам Центру, психологам, юристам та усім людям, які допомагають постраждалим від домашнього насильства.

Під час заходу заступниця голови КМДА вручила подяки міського голови соціальним працівникам, які працюють у галузі протидії насильству.

Під час проведення перформансу його учасники розбили тематичну скульптуру з льоду, що символізує знищення такого явища як насильство в усіх його проявах. Сквер у цей час був підсвічений помаранчевим кольором, який є символом боротьби з гендерно зумовленим насильством.

Щорічно в Україні з 25 листопада до 10 грудня проводиться міжнародна кампанія «16 днів проти насильства», яка з 1991 року підтримується міжнародною спільнотою. Акція в Україні стартує 25 листопада в Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок.

Основними завданнями акції є:

привернення уваги громадськості до актуальних для українського суспільства проблем подолання насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та жорстокого поводження з дітьми, гендерного насильства та забезпечення рівних прав жінок і чоловіків;

активізація партнерського руху органів державної влади, державних закладів, громадських організацій щодо викорінення домашнього насильства;

проведення інформаційних кампаній із метою підвищення обізнаності населення України з питань попередження насильства в сім’ї, жорсткого поводження з дітьми;

формування свідомості всіх верств населення щодо нетерпимого ставлення до насильства.

Нагадаємо, 25 листопада у Києві були заплановані два перформанси у рамках старту міжнародної акції «16 днів проти насильства».