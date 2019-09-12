За вами стежать: Київ увійшов у ТОП-50 міст світу з найбільшим покриттям відеокамерами



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Зараз система відеоспостереження в Києві налічує 7 тисяч камер

Київ посів 49-е місце у світовому рейтингу міст, покритих камерами стеження. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Дослідження сайту comparitech.com виявило, що в Києві індекс камер на 1000 жителів склав 2,10.

Цікаво, що у даному рейтингу українське місто випередило столицю Італії – Рим із індексом 1,96 камер. На одну позицію вище Києва з індексом 2,16 розмістилося місто Кардіфф (Уельс, Велика Британія).

Дослідники збирали інформацію про кількість камер у найбільш густонаселених містах із відкритих джерел. Головним чином автори зосереджувались на відеоспостереженні, яке використовується державними структурами, такими, як правоохоронні органи. Через те, що знайти точну інформацію про кількість приватних камер досить складно, цей показник не враховувався.

За даними директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської держадміністрації Юрія Назарова, відеоспостереження Києва вирішує низку завдань. Зокрема, відеокамери з можливістю розпізнавання облич та номерних знаків допомагають розкривати злочини та знаходити людей. А техніка, що визначає швидкість та напрямок руху транспорту, дозволяє приймати управлінські рішення щодо покращення трафіка.

Зараз система налічує 7 000 камер і їх число постійно зростає.

«Система відеоспостереження допомагає робити українську столицю безпечною та зручною, тому ми постійно розширюємо її мережу. Камери встановлюються усюди – від садочків, шкіл та лікарень до туристичних об’єктів та спальних районів. Найближчим часом міське відеоспостереження з’явиться і на території аеропорту «Київ» та у київському метрополітені», – повідомив Назаров.