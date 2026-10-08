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В Обухові автівка врізалася у відбійник, водійка загинула

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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В Обухові автівка врізалася у відбійник, водійка загинула
Попередньо, 45-річна водійка автомобіля Volkswagen не впоралася з керуванням
фото: поліція Київщини

Від отриманих внаслідок ДТП травм жінка загинула на місці події

Днями в місті Обухів сталася дорожньо-транспортна подія., внаслідок якої загинула водійка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Попередньо правоохоронці встановили, що 45-річна водійка автомобіля Volkswagen не впоралася з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з металевим відбійником.

«Внаслідок ДТП жінка загинула на місці події від отриманих травм», – йдеться у повідомленні.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває. 

Нагадаємо, у місті Яготин сталася смертельна аварія за участю двох легковиків. Внаслідок лобового зіткнення один із кермувальників помер у лікарні, ще двоє людей отримали травми. За попередньою інформацією правоохоронців, 54-річний керманич  автомобіля KIA не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в  автомобіль Audi під керуванням 37-річного чоловіка. 

Також  у Голосіївському районі столиці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода з вини нетверезого керманича. Водій легковика збив пішохідку на нерегульованому переході. Трагедія сталася 2 жовтня близько 08:30 на вулиці Лисогірській. За даними слідчих, 51-річний водій автомобіля KIA допустив наїзд на 50-річну киянку, яка переходила дорогу. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці.

Теги: ДТП Київщина

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