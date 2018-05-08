За замах на члена громадського формування затримано нападника

Нападником виявився раніше судимий за тяжкі злочини житель Вишневого

У Києво-Святошинському районі чоловік накинувся з ножем на бійця громадського формування. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області. «Виклик на спецлінію 102 надійшов близько 6-ї ранку, що хтось у під’їзді на дев’ятому поверсі вибиває двері. Поруч із багатоповерхівкою перебував наряд



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Нападником виявився раніше судимий за тяжкі злочини житель Вишневого

У Києво-Святошинському районі чоловік накинувся з ножем на бійця громадського формування. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

«Виклик на спецлінію 102 надійшов близько 6-ї ранку, що хтось у під’їзді на дев’ятому поверсі вибиває двері. Поруч із багатоповерхівкою перебував наряд громадського формування «Департамент охорони», які допомагають поліцейським забезпечувати правопорядок у Вишневому. Тож уже за кілька хвилин бійці були на місці. Там вони виявили трьох невідомих чоловіків. На прохання пред’явити документи, двоє з низ надали свої паспорти. Однак третій з компанії поводив себе зухвало, викрикував образливі слова у бік представників закону. Зненацька він вихопив ніж і накинувся на бійця громадського формування. Завдавши колото-різані рани, нападник намагався втекти, але йому це не вдалося», - йдеться в повідомленні.

Нападником виявився місцевий чоловік, який перебуває під слідством за скоєння розбійного нападу.

На місці події прибули слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції, карета швидкої медичної допомоги.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавленням волі.

Зловмиснику оголошено підозру і судом обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Триває слідство.