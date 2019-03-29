«Громадський бюджет Києва»: гарна ідея, але її реалізація викликає запитання

«Громадський бюджет» фактично став способом затикання дірок в сферах, де не вистачило бюджетного фінансування

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В этом году в Киеве из городского бюджета выделено 160 млн грн на проекты «Общественного бюджета-2020». Суть такова – любой гражданин старше 16 лет сам или с командой может подготовить проект в любой общественно-полезной нише и подать на конкурс. Денег можно просить в диапазоне от 50 тысяч до 3 миллионов гривен. Уже несколько лет реализуется в городе эта программа. Выделяемые суммы с каждым годом растут, хотя по масштабам городского бюджета остаются скромными.

В этом году процесс подачи проектов уже завершен, сейчас идет рассмотрение и доработка, а в мае начнется голосование, которое проходит в электронном виде. Подано более двух тысяч проектов.

Это здорово, что каждый киевлянин имеет возможность проявить инициативу, фантазию, сплотить вокруг идеи единомышленников, и получить от города деньги на реализацию своего проекта. И здорово, что власти дают горожанам возможность самим выбрать, чего же им в общественной жизни не хватает. Выбор может быть широк – ограничений по тематике проектов почти нет.

В общем, идея, безусловно, хороша. Но, как это часто у нас бывает, реализация вызывает вопросы. Задуманный для финансовой поддержки гражданской активности, «Общественный бюджет» фактически стал способом затыкания дыр в сферах, где не хватило бюджетного финансирования.

Особенно – в школах и детских садах. Треть проектов подано по графе «образование». И это не какая-то внеурочная активность. Нет, это такие проекты, как «Спортивная площадка», «Мультимедийное обеспечение для школы», «Приобретение музыкального оборудования», – то, что будет служить нуждам школы и должно покрываться коммунальным финансированием. А есть еще и просто ремонты школьных спортзалов, санузлов, классов. Любые прорехи могут закрываться под флагом «общественных проектов». Почему нет? Ведь починить туалет в школе – это очень важно.

А много таких проектов еще и потому, что за школьные или детсадовские проекты легко организовать голосование. Родители рады отдать голос, чтобы их школе перепало побольше денег.

Достаточно много проектов, предусматривающих закупку оборудования для медицинских учреждений (вплоть до установки лифта в больнице). Много по коммунальному хозяйству, то есть той сфере, которая должна финансироваться бюджетом или жителями в виде оплаты коммунальных услуг.

Это все, конечно, надо делать, никто не спорит? Но задача ли это «Общественного бюджета»?

А еще освоение «Общественного бюджета» становится площадкой для профессиональных осваивателей денег. Так, некая организация подала 216 проектов, 135 из которых получили финансирование на 31 млн грн. Это уже трудно назвать гражданской активностью на местах – это полностью системный профессиональный подход, не удивлюсь, если с целью получения прибыли.

А вот реально «общественных» проектов совсем не много. Хотя потребность в них огромная.

Приведу несколько примеров, где программа «Общественный бюджет» помогла бы. Например, это обустройство общественных пространств, которые невозможно профинансировать напрямую из бюджета. Есть площадка, которая вполне могла бы стать сквером местного значения. Но сейчас это нереально, поскольку она является придомовой территорией дома-ОСББ. Соответственно, город бюджетные деньги тратить на территорию ОСББ не желает. А жильцы дома не желают обустраивать пространство, которым будут пользоваться не только они. Вот в этом случае и помог бы «Общественный бюджет».

Возле еще одного дома-ОСББ уже сложилась небольшая прогулочная зона. Там изначальная были оборудованы скамеечки, посажены деревья. То, что надо для бетонных джунглей киевских микрорайонов – популярное место. Но скамеечки за годы эксплуатации сломали. Устанавливать новые или чинить никто не спешит. Территория ОСББ, причем с тыльной стороны дома. Городские коммунальные службы устраняются – это не наше. Тоже применение «Общественного бюджета» было бы уместно.

Примеры из других сфер: финансовая поддержка аматорского хора. Не музыкальной школы, которая и без того должна финансироваться полностью из городского бюджета, а певцов-любителей, часто это ветераны.

Уместна поддержка спортивных команд: детских, взрослых, ветеранских. У нас поддержка спорта идет только на уровне спортшкол, а ведь большинство людей – это просто любители, играющие по субботам. Так же проведение турниров и соревнований – хороший общественный проект. Поддержка любительских театров и трупп, устройство выставок и культурных мероприятий, образовательные проекты (но не ремонты школ), экологические, – все то, что улучшает общественную среду, должно быть в сфере применения «Общественного бюджета».

Джерело: Сегодня

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