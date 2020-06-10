Столична поліція виписала понад пів сотні протоколів за переповнені маршрутки



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Найбільше заражень коронавірусом відбувається у громадському транспорті

Із 23 травня столичні правоохоронці склали 58 протоколів на водіїв приватних перевізників (маршрутних таксі) за порушення ними регламентів безпеки перевезень. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

Мер зазначив, що дотримання норм безпеки в громадському транспорті контролює патрульна поліція міста.

«Сьогодні правоохоронці вибірково перевіряють дотримання регламентів роботи щодо кількості пасажирів. І штраф за порушення може бути від 17 до 34 тисяч гривень. За дотриманням правил в комерційному транспорті відповідають власники маршруток. Контролює дотримання норм - поліція. Із 23 травня, коли маршрутки відновили свою роботу, правоохоронці склали 58 протоколів на водіїв маршруток за порушення ними регламентів безпеки», - розповів Кличко.

Він зазначив, що контролювати дотримання правил перевезення в комунальному наземному транспорті поліції допомагає муніципальна варта.

А водії і контролери регулярно проходять інструктаж і щодня - медичний огляд. Тричі на добу відбувається дезінфекція рухомого складу.

«Бо, нагадаю, найбільше число заражень – 34% - відбувається в громадському транспорті. Тому я ще раз звертаюся до всіх киян: не заходьте в громадський транспорт без маски, не нехтуйте рукавичками. Не сідайте в переповнену маршрутку. Краще зачекати і залишитися здоровим, ніж наражатися на небезпеку», - наголосив Кличко.

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Нагадаємо, столична влада посилила карантинні заходи у низці установ.

Кличко заявив, що Київ поки не може перейти до наступних етапів послаблення карантину.