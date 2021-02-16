За збут особливо небезпечних наркотиків киянин проведе дев’ять років у тюрмі

Правоохоронці затримали молодика із 70 пакетами психотропної речовини PVP

Шевченківським районним судом Києва оголошено обвинувальний вирок 24-річному чоловіку за фактом незаконного придбання та зберігання психотропних речовин з метою збуту в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, чоловік за грошову винагороду отримував через поштовий зв’язок та в подальшому зберігав з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину PVP. Після отримання чергової партії наркотиків молодика затримали.

Під час огляду в чоловіка вилучили пакет з психотропною речовиною вагою близько 20 г, а також ще 70 пакетів чорного кольору зі вказаною речовиною, які були розфасовані та підготовлені для подальшого збуту.

За результатами судового розгляду вироком Шевченківського районного суду молодика засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Матеріали щодо осіб, причетних до вчинення злочину, виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування в якому триває.

Як повідомлялося, нещодавно столичні правоохоронці затримали та повідомили про підозру учасникам злочинної групи за фактом незаконного виготовлення, придбання, зберігання та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів на території Києва та Київської області. За даними слідства, 48-річний громадянин Азербайджану, залучившись підтримкою інших учасників злочинної групи з числа громадян цієї ж держави, а також громадян України, організував стійке об'єднання, яке займалось придбанням, зберіганням та реалізацією наркотичних засобів та психотропних речовин – карфентаніл, метадон (фенадол) та дифенгідрамін (димедрол). Вартість вилучених наркотичних речовин становить близько 1 млн грн.