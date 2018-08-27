Заарештовано киянина, який підкинув гранату під двері колишній співмешканці



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Чоловік підкинув гранату під двері колишньої співмешканки

Чоловік вимагав грошові кошти у колишньої співмешканки та у такий спосіб намагався залякати її родину

За клопотанням Київської місцевої прокуратури №1 зловмиснику, який підкинув під двері колишньої співмешканки бойову гранату, обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Так, до чергової частини поліції Голосіївського району надійшло повідомлення про те, що біля вхідних дверей квартири на вулиці Академіка Заболотного знаходиться предмет, схожий на гранату. На місце події правоохоронці виявили гранату Ф-1, яка була приведена у бойову готовність та могла вибухнути під час відкриття дверей.

За результатами оперативно-розшукових заходів, проведених під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №1, співробітниками Голосіївського управління поліції та карного розшуку ГУ НП в м. Києві за підозрою у вчиненні цього злочину затримано 44-річного іноземця.

Як з’ясувалося, чоловік вимагав грошові кошти у колишньої співмешканки та у такий спосіб намагався залякати її родину.

На даний час затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 2. ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) КК України.

За вчинене йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.