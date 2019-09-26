Заборгованість столичних підприємств із виплати зарплати становить понад 177,5 млн грн



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Основними причинами боргу на державних підприємствах є брак обігових коштів через відсутність держзамовлень, несвоєчасні розрахунки за роботи, втрата ринку збуту

Станом на 1 вересня борг із виплати заробітної плати у Києві склав 177,6 млн грн, що на 8,6 млн грн більше у порівнянні з попереднім місяцем та на 32,6 млн грн більше у порівнянні з початком 2019 року. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, йдеться на Офіційному порталі Києва.

Так, на 1 вересня борг існував на 69 підприємствах міста, з яких 39 підприємств державного сектору і 30 недержавного. Підприємства мають заборгованість у розмірі 129,1 млн грн і 48,5 млн грн відповідно.

Серед державних підприємств найбільшими боржниками залишаються ті, які входять до складу ДК «Укроборонпром» (ДП НДІ «Квант», ПАТ «Завод «Маяк», ДП КНДІ гідроприладів, ДПКДЗ «Буревісник», ДП КБ «Артилерійське озброєння» та інші). Сумарна заборгованість становить 90,9 млн грн.

Також заборгованість із виплати заробітної плати мають підприємства, які знаходяться у сфері управління Мінрегіону (11,9 млн грн), Міністерства інфраструктури (7 млн грн), Міністерства енергетики та захисту довкілля (5,4 млн грн), Державного космічного агентства (5 млн грн), Міністерства розвитку економіки (4,4 млн грн), Регіонального відділення Фонду держмайна (1,2 млн грн).

Основними причинами наявності боргу на державних підприємствах є брак обігових коштів через відсутність держзамовлень, несвоєчасні розрахунки за роботи, втрата ринку збуту.

Що стосується підприємств недержавного сектору, то серед них найбільшим боржником залишається ПАТ «Комерційний банк «Союз», який має заборгованість у розмірі 9,8 млн гривень. Крім цього, у переліку найбільших боржників недержавного сектору є ТОВ «ГРУП ДФ Інтернешнл Юкрейн» – 7,4 млн грн, ПАТ «Трест «Київміськбуд-3» – 5,3 млн грн, ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» – 4,7 млн грн, ТОВ «ФОСАГРО-Україна» – 4,2 млн грн, ПАТ «ТММ-Енергобуд» – 3,6 млн грн, ПАТ «Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» – 2,8 млн грн, ТОВ «Керрот» будівельні матеріали» – майже 2,5 млн грн, ТОВ «Укргазнііпроект» – 1,2 млн гривень та інші.

Основною причиною заборгованості на недержавних підприємствах – це брак обігових коштів через зменшення обсягу замовлень, несвоєчасні розрахунки за роботу, неефективне управління майном і ліквідація установ фінансової сфери.

Поряд із тим, станом на 1 вересня, у Києві відсутня прострочена заборгованість із виплати заробітної плати у бюджетних установах, які фінансуються з бюджету Києва, та комунальних підприємствах міста.