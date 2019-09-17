Бюджет 2020: Фінансування РНБО збільшиться у 158 разів, а МВС і армія більше грошей не отримають



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Відповідно до Бюджетної декларації, видатки на безпеку і оборону повинні бути відчутно більшими

Ukrainian Military Pages підготувало огляд видатків сектору оборони та безпеки, закладених у проєкт бюджету на 2020 рік. Для порівняння наведено видатки бюджету 2019 року (тис. грн).

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Відчутне збільшення лише у РНБО (у 158 разів), хоча зі слів міністра фінансів Оксани Маркарової, ці гроші ще будуть розподілені РНБО між відомствами.

Наразі ж складові безпеки і оборони повинні отримати фактично ті самі видатки, що й минулого року (згадаємо, прикордонників, яким цьогоріч не підвищили грошове забезпечення – забракло грошей).

І це при тому, що згідно з законом України № 2646-VIII від 06.12.2018 р. була запроваджена середньострокова Бюджетна декларація як документ стратегічного планування, який визначає бюджетну політику на наступні три роки. І на 2020 – 2022 роки така декларація була затверджена указом Президента України від 25 квітня 2019 року №167/2016.

Відповідно до декларації, бюджетні видатки на безпеку і оборону повинні бути відчутно більшими. Так у 2020-му бюджетною декларацією пропонуються витрати на безпеку і оборону 368 млрд грн, з них на Міністерство оборони - 210 млрд.

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Нагадаємо, проєкт закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» у неділю, 15 вересня, вже надійшов у Верховну Раду.

Як повідомлялось, щорічного планування держбюджету більше не буде. За словами прем'єра Олексія Гончарука, у цьому році в Україні востаннє приймають бюджет на один рік.

«Наша стратегія в тому, щоб з кожним роком державний борг ставав меншим. Для цього мало одного року - треба планувати це на середньо- та довгостроковий період. У цьому році ми востаннє приймаємо бюджет на один рік. Надалі ухваленню бюджету передуватиме ухвалення повноцінної трьохрічної декларації», - заявив Гончарук