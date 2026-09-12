Військово-морські сили показали перший в історії бій безекіпажних катерів

Український Sargan 3000 знищив російський безекіпажний катер

Військово-морські сили Збройних сил України показали перший в історії бій між морськими безекіпажними катерами. Український морський дрон знищив російський безекіпажний катер. Про це повідомляє «Главком».

Російську ціль у Чорному морі виявили бійці Головного управління розвідки. ВМС та ГУР провели спільну операцію зі знищення МБеК окупантів, застосувавши український морський дрон Sargan-3000, оснащений автоматичною туреллю RWS Protector калібру 12,7 мм.

🇺🇦⚓️ Перший в історії бій морських дронів: український Sargan знищив російський катер



Катер ВМС був оснащений автоматичною туреллю RWS «Protector» калібру 12,7 мм.



За даними ВМС, це перший в історії бій між морськими безекіпажними катерами. pic.twitter.com/bzR9OOVyOI — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 12, 2026

Як зауважив «Мілітарний», оператор українського безекіпажного катера спочатку атакував антени МБеК росіян, щоб позбавити їх можливості керувати своїм дроном. Надалі російський катер отримав численні ураження та затонув.

Sargan-3000 – багатоцільовий морський безпілотний ударний комплекс українського виробництва. У квітні 2026 року його прийняли на озброєння ВМС України. За даними аналітичної платформи Drone Warfare, дальність дії безекіпажного катера Sargan-3000 становить до 1600 км, він також здатний нести до 450 кг бойового навантаження та розвивати швидкість до 40–55 вузлів (приблизно 74–102 км/год). Водночас офіційні українські джерела не розкривають цих технічних характеристик.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін практично припинив відвідувати місто Сочі, яке тривалий час було одним із його улюблених курортів. Причиною стали побоювання за власну безпеку на тлі посилення українських ударів дронами. Особливе занепокоєння Кремля викликали атаки поблизу президентської резиденції «Бочаров Ручей».