Зарядка з олімпійцями, конкурси, забіг: на киян чекає «Олімпійський день»

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«Олімпійський день» відбудеться 2 червня

У суботу, 2 червня, з 10:00 до 14:00 на столичній Оболонській набережній відбудеться масштабний соціально-спортивний захід «Олімпійський день». Відповідним розпорядженням КМДА підтримано організатора цієї події – ГО «Національний олімпійський комітет України».

Як повідомляють організатори, у рамках свята пройдуть майстер-класи зіркових олімпійців, де кожен охочий зможе спробувати себе у різних видах спорту. На учасників заходу також чекає зарядка з олімпійцями та різноманітні конкурси, у яких можна буде виграти олімпійські сувеніри. Також діятиме зона для фото- та автограф-сесій.

Прихильники здорового способу життя матимуть змогу взяти участь у традиційному символічному Олімпійському забігу. Його учасники гарантовано отримають подарунковий олімпійський набір та пам’ятний сертифікат за підписами президента Міжнародного Олімпійського Комітету Томаса Баха та очільника Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки.

Реєстрація учасників – о 09:00 біля Гольф-центру на просп. Героїв Сталінграда, 10-Д.

Олімпійський день – це щорічне свято до дня заснування Міжнародного Олімпійського комітету (23 червня 1894 року), що відзначають у всьому світі. В Україні це свято проходить на центральних вулицях міст, у парках, дитячих таборах, на стадіонах різних регіонів. Разом із пересічними громадянами в Олімпійському дні беруть участь й уславлені спортсмени, олімпійські чемпіони та призери, тріумфатори світових і європейських першостей.