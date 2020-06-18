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    На одому з найстаріших ринків Києва з’явились компостери для відходів (фото)

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    У два ящики поміщатимуть органічні відходи 
    Фото: Лабораторія інноваційного розвитку ПРООН

    Якщо гумус буде якісний, компанії купуватимуть його у Житнього ринку

    На Житньому ринку у Києві встановили перший компостер для переробки органічних відходів. Це два дерев'яних ящики, в які поміщатимуть органічні відходи з ринку.

    В компостер уже завантажили кубометр органіки, пише The Village Україна.

    Ринок домовився з кількома компаніями, що вони братимуть новостворений гумус на тестування. Якщо він буде якісним – гумус надалі купуватимуть у Житнього.

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    На одому з найстаріших ринків Києва з’явились компостери для відходів (фото)
    На одому з найстаріших ринків Києва з’явились компостери для відходів (фото)
    На одому з найстаріших ринків Києва з’явились компостери для відходів (фото)
    На одому з найстаріших ринків Києва з’явились компостери для відходів (фото)

    Встановлення компостера на Житньому ринку – експеримент проєкту Лабораторії інноваційного розвитку ПРООН «Сафарі для громад».

    Підтримку та допомогу проєкту надає громадська організація «Агенти змін».

    Навіщо потрібне компостування

    • Органічні відходи – щонайменше 50% загальної маси відходів, які викидають українці. Компостування значно зменшить вміст смітників.
    • Якісно компостовані органічні відходи перетворюються на високоякісні добрива, які далі можна або продавати, або використовувати в своїх цілях.
    • Викидання органіки на звалища призводить до горіння сміття через утворення метану (звалищного газу). Окрім того, що газ прискорює глобальне потепління, він створює вибухо- і пожежонебезпечні умови як на звалищах, так і на прилеглих територіях.

    Як повідомляв «Главком», у Києві планують встановити обладнання по переробці рослинних решток на біогаз з використанням «сухого» методу бродіння, яке дозволить виробляти на 30-40% більше біогазу, ніж продукує аналогічне устаткування з використанням «вологого» методу.

    екологія Київ ООН ринок сміття
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