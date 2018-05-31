Заступник директора столичної гімназії підозрюється у зберіганні боєприпасів і психотропів

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Виявлений у кабінеті заступника директора гімназії пристрій для відстрілу гумових куль

Наразі готові документи про звільнення із займаної посади зазначеного заступника директора

Київська міська державна адміністрація спільно із Головним управлінням Національної поліції у Києві викрила заступника директора однієї зі столичних гімназій, який підозрюється у підробленні документів, незаконному зберіганні боєприпасів та психотропних засобів. Наразі тривають слідчі дії, підозрюваному обирається запобіжний захід. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«Під час проведення слідчих дій співробітники поліції 30 травня 2018 року виявили у службовому кабінеті вказаного заступника директора предмети, схожі на запал до бойової гранати, психотропні засоби, пристрій для відстрілу гумових куль та боєприпаси до нього. Також 29 травня 2018 року вказаний заступник директора, використовуючи завідомо підроблений примірник розпорядження КМДА, намагався потрапити до кабінету директора гімназії, взяти контроль над фінансово-господарською діяльністю закладу», - йдеться у повідомленні.

Наразі готові документи про звільнення із займаної посади зазначеного заступника директора. Також підписано наказ про звільнення за системні порушення директора гімназії. Ситуація у гімназії перебуває під посиленим контролем правоохоронців та представників Київської міської державної адміністрації. До охорони гімназії також залучено співробітників формування «Муніципальна варта».

Раніше, у квітні цього року, представники антикорупційних служб КМДА провели перевірку фінансово-господарської діяльності цієї гімназії, матеріали із виявленими порушеннями направлено до органів поліції для відкриття кримінального провадження.