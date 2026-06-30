Нова Алея Героїв на Троєщині: чому родини захисників пишуть відмови від меморіалу

Родини полеглих воїнів не збираються миритися з поточним виглядом Алеї Героїв

У вівторок, 30 червня, у Деснянському районі столиці відбулося відкриття Алеї Героїв, присвяченої полеглим захисникам України. Проте урочиста подія переросла у публічний скандал: родичі військових засмучені через незадовільний вигляд меморіалу, а користувачі соцмереж звинувачують владу у неповазі до пам’яті воїнів. Про це пише «Главком».

Як передає кореспондент видання «Телеграф» Ян Доброносов, який працював на місці події, під час зйомок відкриття меморіалу лунало дуже багато негативних відгуків на адресу місцевої влади. Реальний вигляд Алеї кардинально відрізняється від того, що обіцяли посадовці Деснянської РДА.

Очікування та реальність: чому вигляд Алеї обурив родичів

За словами присутніх на відкритті людей, більшість речей із попереднього презентованого проєкту не сходяться з реальністю, з якою родини полеглих захисників стикнулися на відкритті. Місцева влада обіцяла встановити масивні меморіальні колони триметрової висоти та товщиною 40х40 см. Натомість конструкції виявилися в півтора раза меншими.

Окрім цього, родинам обіцяли, що фотографії захисників та їхні біографії будуть викарбувані на спеціальних металевих пластинах. У результаті ж люди побачили невеликі картки фактично формату А4.

Спроба журналістів отримати пояснення від очільника Деснянської РДА Максима Бахматова закінчилася нічим. «Коли ми, як представники преси, попросили дати інтерв’ю, нам відповіли: «Потім». Але згодом пан Бахматов просто втік. Такого я ще не бачив…», – зазначив Доброносов.

Хвиля гніву в Threads: «Боляче бачити таку різницю»

Варто зазначити, що потужна хвиля обурення спалахнула в соцмережі Threads ще до відкриття меморіалу. Частина родин загиблих та користувачі мережі розкритикували проєкт, назвавши його естетично невдалим і таким, що не відповідає статусу меморіалу.

Публічну позицію однією з перших висловила донька полеглого військовослужбовця Олександра Запорожця. Вона розповіла, що близько двох місяців тому її запросили до Управління соціальної політики Деснянського району, де презентували два макети майбутньої алеї.

«Родини обирали той варіант, який вважали більш гідним для вшанування пам'яті наших Героїв. Чотири дні тому мені знову зателефонували для узгодження фотографії мого загиблого батька... Очікування залишалися такими, як нам показували на початку. А тепер – реальність. Я є донькою загиблого захисника України, і мені боляче бачити таку різницю між обіцяним та виконаним. Пам'ять про наших Героїв заслуговує на повагу, гідне вшанування та чесність перед їхніми родинами. Прошу вас самостійно оцінити різницю між проєктом і результатом», – написала донька полеглого захисника, додавши порівняльні фото «очікування/реальність».

За словами доньки захисника, більшість родин полеглих героїв вже написали на відмову від алеї і подали скарги.

Макет Алеї Слави, обраний рідними полеглих захисників фото: maru_zaporozhets/threads.com

Такий вигляд Алея захисників у Деснянському районі столиці мала за кілька днів до відкриття фото: maru_zaporozhets/threads

Портрет полеглого військовослужбовця Олександра Запорожця. Спочатку рідним обіцяли кольорові фото фото: maru_zaporozhets/threads.com

Користувачі соцмереж активно підтримали жінку, назвавши встановлені невисокі бетонні стовпчики з маленькими фотографіями «знущанням» та ставлячи під сумнів доречність освоєння бюджетних коштів на такий варіант.

Коментарі під дописом доньки захисника скриншот

скриншот коментарів

скриншот коментарів

скриншот коментарів

Що каже голова Деснянської РДА?

Попри те, що очільник району Максим Бахматов уникнув прямого спілкування з пресою на відкритті, раніше він коментував критику проєкту. Посадовець заявив, що ця Алея має «експериментальний характер» і в такому вигляді реалізується в Києві вперше.

За словами Бахматова, від ідеї тимчасових конструкцій відмовилися навмисно, щоб уникнути швидкого зношування матеріалів через погоду. Бахматов також стверджує, що цей проєкт пройшов офіційне погодження в Українському інституті національної пам’яті (УІНП), який займається стандартами меморіалізації.

Нагадаємо, новий меморіальний простір облаштували на проспекті Червоної Калини – на ділянці між кінотеатром «Флоренція» та будівлею Деснянської РДА.

Наразі історія навколо троєщинського меморіалу переросла в ширшу суспільну дискусію серед киян про те, де саме проходить межа між практичністю міських конструкцій, естетикою та гідністю вшанування пам’яті людей, які віддали життя за Україну.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон щодо місць поховання загиблих та померлих осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Закон врегульовує порядок створення та функціонування військових кладовищ, а також визначає правила почесного поховання загиблих захисників України.