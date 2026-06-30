Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нова Алея Героїв на Троєщині: чому родини захисників пишуть відмови від меморіалу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Нова Алея Героїв на Троєщині: чому родини захисників пишуть відмови від меморіалу
Відкриття Алеї Героїв у Деснянському районі Києва
скриншот відео

Родини полеглих воїнів не збираються миритися з поточним виглядом Алеї Героїв

У вівторок, 30 червня, у Деснянському районі столиці відбулося відкриття Алеї Героїв, присвяченої полеглим захисникам України. Проте урочиста подія переросла у публічний скандал: родичі військових засмучені через незадовільний вигляд меморіалу, а користувачі соцмереж звинувачують владу у неповазі до пам’яті воїнів. Про це пише «Главком».

Як передає кореспондент видання «Телеграф» Ян Доброносов, який працював на місці події, під час зйомок відкриття меморіалу лунало дуже багато негативних відгуків на адресу місцевої влади. Реальний вигляд Алеї кардинально відрізняється від того, що обіцяли посадовці Деснянської РДА.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Очікування та реальність: чому вигляд Алеї обурив родичів

За словами присутніх на відкритті людей, більшість речей із попереднього презентованого проєкту не сходяться з реальністю, з якою родини полеглих захисників стикнулися на відкритті. Місцева влада обіцяла встановити масивні меморіальні колони триметрової висоти та товщиною 40х40 см. Натомість конструкції виявилися в півтора раза меншими.

Окрім цього, родинам обіцяли, що фотографії захисників та їхні біографії будуть викарбувані на спеціальних металевих пластинах. У результаті ж люди побачили невеликі картки фактично формату А4.

Спроба журналістів отримати пояснення від очільника Деснянської РДА Максима Бахматова закінчилася нічим. «Коли ми, як представники преси, попросили дати інтерв’ю, нам відповіли: «Потім». Але згодом пан Бахматов просто втік. Такого я ще не бачив…», – зазначив Доброносов.

Хвиля гніву в Threads: «Боляче бачити таку різницю» 

Варто зазначити, що потужна хвиля обурення спалахнула в соцмережі Threads ще до відкриття меморіалу. Частина родин загиблих та користувачі мережі розкритикували проєкт, назвавши його естетично невдалим і таким, що не відповідає статусу меморіалу.

Публічну позицію однією з перших висловила донька полеглого військовослужбовця Олександра Запорожця. Вона розповіла, що близько двох місяців тому її запросили до Управління соціальної політики Деснянського району, де презентували два макети майбутньої алеї.

«Родини обирали той варіант, який вважали більш гідним для вшанування пам'яті наших Героїв. Чотири дні тому мені знову зателефонували для узгодження фотографії мого загиблого батька... Очікування залишалися такими, як нам показували на початку. А тепер – реальність. Я є донькою загиблого захисника України, і мені боляче бачити таку різницю між обіцяним та виконаним. Пам'ять про наших Героїв заслуговує на повагу, гідне вшанування та чесність перед їхніми родинами. Прошу вас самостійно оцінити різницю між проєктом і результатом», – написала донька полеглого захисника, додавши порівняльні фото «очікування/реальність».

За словами доньки захисника, більшість родин полеглих героїв вже написали на відмову від алеї і подали скарги.

Макет Алеї Слави, обраний рідними полеглих захисників
Макет Алеї Слави, обраний рідними полеглих захисників
фото: maru_zaporozhets/threads.com
Такий вигляд Алея захисників у Деснянському районі столиці мала за кілька днів до відкриття
Такий вигляд Алея захисників у Деснянському районі столиці мала за кілька днів до відкриття
фото: maru_zaporozhets/threads
Портрет полеглого військовослужбовця Олександра Запорожця. Спочатку рідним обіцяли кольорові фото
Портрет полеглого військовослужбовця Олександра Запорожця. Спочатку рідним обіцяли кольорові фото
фото: maru_zaporozhets/threads.com

Користувачі соцмереж активно підтримали жінку, назвавши встановлені невисокі бетонні стовпчики з маленькими фотографіями «знущанням» та ставлячи під сумнів доречність освоєння бюджетних коштів на такий варіант. 

Коментарі під дописом доньки захисника
Коментарі під дописом доньки захисника
скриншот
Нова Алея Героїв на Троєщині: чому родини захисників пишуть відмови від меморіалу фото 1
скриншот коментарів
Нова Алея Героїв на Троєщині: чому родини захисників пишуть відмови від меморіалу фото 2
скриншот коментарів
Нова Алея Героїв на Троєщині: чому родини захисників пишуть відмови від меморіалу фото 3
скриншот коментарів

Що каже голова Деснянської РДА?

Попри те, що очільник району Максим Бахматов уникнув прямого спілкування з пресою на відкритті, раніше він коментував критику проєкту. Посадовець заявив, що ця Алея має «експериментальний характер» і в такому вигляді реалізується в Києві вперше.

За словами Бахматова, від ідеї тимчасових конструкцій відмовилися навмисно, щоб уникнути швидкого зношування матеріалів через погоду. Бахматов також стверджує, що цей проєкт пройшов офіційне погодження в Українському інституті національної пам’яті (УІНП), який займається стандартами меморіалізації.

Нагадаємо, новий меморіальний простір облаштували на проспекті Червоної Калини – на ділянці між кінотеатром «Флоренція» та будівлею Деснянської РДА.

Наразі історія навколо троєщинського меморіалу переросла в ширшу суспільну дискусію серед киян про те, де саме проходить межа між практичністю міських конструкцій, естетикою та гідністю вшанування пам’яті людей, які віддали життя за Україну.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон щодо місць поховання загиблих та померлих осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Закон врегульовує порядок створення та функціонування військових кладовищ, а також визначає правила почесного поховання загиблих захисників України.

Читайте також:

Теги: Київ військові місцева влада Максим Бахматов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Екіпажі швидкої неодноразово потрапляли під обстріл, прямуючи на виклик. На фото – пошкоджена автівка внаслідок обстрілу 16 квітня 2026 року
Пораненому в живіт киянину на «103» порадили чекати відбою: подробиці скандалу
17 червня, 13:00
Аварійно-відновлювальні роботи у Києво-Печерській лаврі тривають понад добу
Удар по Лаврі: в Успенському соборі тривають аварійно-відновлювальні роботи
16 червня, 12:22
Наслідки ворожої атаки по Києву 15 червня 2026 року
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
15 червня, 09:15
Вибиті вікна у будівлі Вищого антикорупційного суду внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 15 червня 2026 року
Нічна атака на Київ: пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду (фото)
15 червня, 09:01
Вбивці вдосконалюються. Як Росія модернізує «шахеди» й «Іскандери»
Вбивці вдосконалюються. Як Росія модернізує «шахеди» й «Іскандери» Зброя
13 червня, 09:10
11 червня на заході та південному сході України очікуються дощі з грозами
Карпати накриють зливи, у Києві до 28°: погода на 11 червня 2026 року
11 червня, 05:59
«Кишенькові сквери» поступово стають невід’ємною частиною міського простору столиці
Що таке «кишенькові сквери» та в яких районах Києва вони вже з’явилися (фото)
10 червня, 17:05
Замість Булгакова запропонували встановити пам'ятник Джеймсу Джойсу
Хто має бути замість Булгакова? У мережі розгорілася суперечка через пам'ятник
5 червня, 21:27
Від початку повномасштабного вторгнення Володимир Белиця був готовий долучитися до Сил оборони, однак до війська його призвали лише через рік
Поліг під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Володимира Белицю
3 червня, 09:00

Новини

Завдав сім ударів ножем у груди: затримано підозрюваного у вбивстві пенсіонера на Фастівщині
Завдав сім ударів ножем у груди: затримано підозрюваного у вбивстві пенсіонера на Фастівщині
Нова Алея Героїв на Троєщині: чому родини захисників пишуть відмови від меморіалу
Нова Алея Героїв на Троєщині: чому родини захисників пишуть відмови від меморіалу
П’ять потрощених авто, є загибла й поранені: з’явилися деталі ДТП на Виговського (відео)
П’ять потрощених авто, є загибла й поранені: з’явилися деталі ДТП на Виговського (відео)
Нічна ДТП на Міхновського у Києві: рятувальники вирізали водія з авто (фото)
Нічна ДТП на Міхновського у Києві: рятувальники вирізали водія з авто (фото)
Київ та передмістя накрив сильний смог: дані моніторингу повітря
Київ та передмістя накрив сильний смог: дані моніторингу повітря
Негода спричинила перебої зі світлом у Києві та області
Негода спричинила перебої зі світлом у Києві та області

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
Сьогодні, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
Сьогодні, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua