Кількість загиблих після авіаудару по Комишувасі зросла до 55

За останню добу рятувальники знайшли під завалами тіла та рештки ще дев'ятьох загиблих

У Комишувасі на Запоріжжі триває пошукова операція на місці російського авіаудару 2 листопада. Рятувальники та кінологи продовжують обстежувати зруйновані конструкції, попри складні умови й постійну загрозу повторних атак. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Протягом минулої доби з-під уламків дістали тіла та рештки ще дев'ятьох загиблих. Пошукові роботи на місці російського удару тривають. Рятувальники разом із кінологами розбирають зруйновані конструкції та обстежують територію, щоб знайти тіла загиблих. Роботу ускладнюють небезпечні умови та постійна загроза повторних російських атак. Попри це, пошукову операцію не припиняють.

Нагадаємо, 2 листопада російські війська завдали щонайменше дев’ять ударів керованими авіабомбами ФАБ-3000 по центру селища Комишуваха Запорізької області. Унаслідок цього загинуло багато людей. Родини загиблих унаслідок російського удару по Комишувасі отримають допомогу на поховання, а поранені – грошові виплати з обласного бюджету.

5 листопада у Комишувасі правоохоронці знайшли живою 56-річну жінку, яка не виходила на зв'язок після авіаудару. Рідні побоювалися, що вона могла опинитися під завалами зруйнованого укриття, однак жінка виявилася неушкодженою. За словами очільника Запорізької ОВА Михайла Семікіна, протягом трьох діб після атаки поліцейські встановили місцеперебування сімох людей, з якими їхні родичі втратили зв'язок.