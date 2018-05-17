Затори у Києві: Кличко просить потерпіти

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Кличко зазначив, що облаштування фан-містечка на Хрещатику було однією з домовленостей з УЄФА

Мер Києва Віталій Кличко закликав киян з розумінням поставитися до певних складнощів в пересуванні містом. Адже місто готується до проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який в українській столиці відбудеться вперше. Про це Кличко заявив на початку засідання Київради.

Він нагадав, що столиця очікує на приїзд великої кількості гостей і місто готується, щоб провести всі заходи на високому рівні.

«Так, зараз є нарікання на певні складнощі пересування містом. Перекритий Хрещатик, тривають ремонти доріг. Але відзначу, облаштування фан-містечка на Хрещатику було однією з домовленостей і пропозицією УЄФА, яку ми мали виконати», - підкреслив Кличко.

Щодо ремонтних робіт, додав мер Києва, то капітальні ремонти доріг відбуваються планово і їх у столиці розпочали, як тільки дозволила погода, щоб встигнути оновити до кінця сезону якомога більше столичних доріг та проїздів. «Тому, я перепрошую за незручності, але ж закликаю із розумінням ставитися. Все це робиться для міста, для його мешканців. Ну неможливо класти асфальт, коли по ньому їздять авто!» - підкреслив Кличко.

Як повідомляв «Главком», 13 травня на Хрещатику почали конструювати сцену для головної фан-зони Ліги чемпіонів у Києві - Фестивалю чемпіонів.

Хрещатик перекрито до 30 травня.

У зв’язку з цим у столиці утворилися величезні затори.

Із середи, 16 травня, на вулицях Володимирській та Михайлівській вводиться тимчасове обмеження паркування автотранспортних засобів. Таке рішення ухвалено, аби розвантажити вказані вулиці від нагромадження транспорту на період зміни схеми руху у центрі міста.