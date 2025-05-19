Цивільний загинув у харківському ТЦК: керівників відсторонено від роботи

Правоохоронці заявляють, що 39-річний чоловік вчинив самогубство

У Харкові начальника РТЦК та СП і його заступника тимчасово відсторонили від виконання службових обов’язків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на оперативне командування «Схід».

Це сталось після того, як на території військкомату загинув 39-річний цивільний. Подія сталася ще 12 травня.

Як зазначають в повідомленні, смерть настала внаслідок падіння з вікна третього поверху адміністративної будівлі.

За попередніми даними правоохоронців, чоловік покінчив життя самогубством. Слідчо-оперативна група та експерти встановили, що він вистрибнув із вікна. Відкрито кримінальне провадження.

Також матеріали передали до Державного бюро розслідувань для перевірки дій військовослужбовців та працівників ТЦК.

Тим часом командувач військ оперативного командування «Схід» призначив службове розслідування, щоб з’ясувати всі обставини трагедії.

«Командування надає повне сприяння слідству. У разі встановлення провини посадових осіб вони будуть притягнуті до суворої відповідальності», – написали в ОК «Схід».

Як написали в ОК «Схід» , у разі оголошення підозр посадовим особам ТЦК та СП вони також негайно будуть відсторонені від виконання службових обов'язків.

Нагадаємо, у Харкові чоловік помер на території Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Правоохоронці заявляють, що він вкоротив собі віку.

«Попередньо встановлено, що 39-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна третього поверху. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції та експерти», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у ході огляду тіла ознак насильницької смерті не виявлено, окрім травм, отриманих у результаті падіння з висоти.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство».