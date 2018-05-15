Затримано банду з Вінниччини, яка скоювала розбої на Київщині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затримання вінницької банди

Злодії тривалий час займалися розбоями та крадіжками з приватних будинків громадян

У понеділок, 14 травня, працівники кримінальної поліції та спецпризначенці КОРД під час проведення спеціальних заходів на Київщині на «гарячему» затримали группу гастролерів-злодіїв, які протягом тривалого часу скоювали розбої та крадіжки з приватних будинків громадян. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Нацполіції України В’ячеслав Аброськін.

Затримані – мешканці Вінницької області. Аброськін зазначив, що серед них «є й особа з кола чемпіонів з боїв без правил».

Аброськін подякував співробітникам поліції за затримання особливо небезпечної банди.