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    Затримано банду з Вінниччини, яка скоювала розбої на Київщині

    • Розсилка
    Затримання вінницької банди
    Затримання вінницької банди

    Злодії тривалий час займалися розбоями та крадіжками з приватних будинків громадян

    У понеділок, 14 травня, працівники кримінальної поліції та спецпризначенці КОРД під час проведення спеціальних заходів на Київщині на «гарячему» затримали группу гастролерів-злодіїв, які протягом тривалого часу скоювали розбої та крадіжки з приватних будинків громадян. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Нацполіції України В’ячеслав Аброськін.

    Затримані – мешканці Вінницької області. Аброськін зазначив, що серед них «є й особа з кола чемпіонів з боїв без правил».

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    Затримано банду з Вінниччини, яка скоювала розбої на Київщині
    Затримано банду з Вінниччини, яка скоювала розбої на Київщині
    Затримано банду з Вінниччини, яка скоювала розбої на Київщині

    Аброськін подякував співробітникам поліції за затримання особливо небезпечної банди.

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