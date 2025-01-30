Словаччина депортує українця за нібито спробу державного перевороту

Депутат від словацької опозиції Юрай Крупа вважає, що ця справа може бути сфабрикована

Керівниця словацької поліції не змогла відповісти, чи є затриманий у міжнародному розшуку та чи діяв він із кимось

Поліція Словаччини затримала громадянина України, якого підозрюють у буцімто підготовці до державного перевороту в країні. Про це повідомляють словацькі видання Aktuality та Dennik N.

Зазначається, що зараз затриманий перебуває в офісі прикордонної поліції у справах іноземців. Чоловіка хочуть депортувати з країни, утім, керівниця словацької поліції Яна Машкарова не змогла відповісти, чи є затриманий у міжнародному розшуку та чи діяв він із кимось.

Голова Комітету з питань внутрішньої безпеки Словаччини Ріхард Глюк заявив, що чекає на додаткову інформацію від Міністерства внутрішніх справ та додав, що «одна людина, напевно, не могла цього зробити (організувати держпереворот – ред.)»

Глюк також сказав, що депортація на батьківщину була б для затриманого українця найбільшим покаранням, оскільки його там «затримають та відправлять в армію».

Однак депутат від словацької опозиції Юрай Крупа вважає, що ця справа може бути сфабрикована. Він також додав, що якщо наміри затриманого українця організувати державний переворот у країні є правдивими, то він мав би діяти не сам та «надсекретно».

Крупа також підкреслив, що Словаччина повинна співпрацювати з Україною щодо цього питання, якщо вона вважає себе «дружньою державою».

Нагадаємо, 28 січня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив заблокувати усю допомогу Україні від Європейського союзу, якщо президент Володимир Зеленський не відновить транзит російського газу своєю територією.

Ультиматум Фіцо:



Якщо Зеленський не відновить транзит газу через Україну, Словаччина заблокує всю допомогу від ЄС pic.twitter.com/csRREfCz24 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 28, 2025

Також премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав українського президента Володимира Зеленського ворогом Словаччини. «Наш ворог – Зеленський. Зеленський спричинив проблеми, які ми маємо. Мені він не подобається, тому що він шкодить Словаччині», – заявив він.

За словами Фіцо, у Словаччині вважають «найбільш реалістичним» варіантом тільки відновлення транзиту російського газу, наприклад, якщо вона купуватиме його на російсько-українському кордоні, «і цей газ транспортувався б як словацький через територію України».

Президент України Володимир Зеленський звинуватив прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо в тому, що, обираючи Москву замість західних партнерів, він платить за російський газ незалежністю та суверенітетом своєї країни.

Також прем’єр заявив, що Словаччина хоче й далі купувати російський газ і вимагає його транспортування з України. І пригрозив перестати постачати електроенергію Україні, якщо Київ зупинить транспортування російського газу до Центральної Європи.