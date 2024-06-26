Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Аналітики повідомили, що Росія примусово паспортизує депортованих українських дітей

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Аналітики повідомили, що Росія примусово паспортизує депортованих українських дітей
Україна повернула близько 800 із щонайменше 20 тисяч українських дітей, яких окупанти депортували до Росії
фото з відкритих джерел

Губернатор Санкт-Петербурга подарував російські паспорти десяти 14-річним дітям з окупованої Херсонської області

Російська влада продовжує примусово депортувати українських дітей до Росії або переселяти їх вглиб тимчасово окупованої України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Окупаційна адміністрація Херсонської області 24 червня заявила, що губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов подарував російські паспорти десяти 14-річним дітям з окупованої Херсонської області, підкресливши, що російська влада примусово паспортизує українських дітей, яких вона депортує.

Як повідомлялося, міністр освіти РФ Сергій Кравцов заявив, що російська влада влітку 2024 року відвезе близько 1000 дітей з окупованих Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей до дитячого табору «Червона гвоздика» в окупованому Бердянську Запорізької області. Повідомляється, що санкціонований ЄС дитячий табір «Артек» в окупованому Криму контролює модернізацію табору «Червона гвоздика».

Голова Запорізької обласної військової адміністрації України Іван Федоров 24 червня заявив, що російська влада під виглядом відпустки депортує українських дітей до Чечні та Кабардино-Балкарської Республіки. 25 червня Центр «Український спротив» заявив, що російська влада планує депортувати з окупованої Луганської області до Росії понад 12 тис. дітей під виглядом відпустки влітку 2024 року.

Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук 25 червня заявила, що українська влада повернула близько 800 із щонайменше 20 тисяч українських дітей, яких окупанти депортували до Росії.

Нагадаємо, раніше Дмитро Лубінець заявив, що якщо Україна повертатиме щодня по одній депортованій росіянами дитині, то для повернення всіх знадобиться 55 років. Загалом країна-агресорка депортувала 19,5 тис. неповнолітніх.

Читайте також: 

Теги: росія окупанти діти війна Україна депортація окупація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Противник утримується, активізує оборону у районі Вовчанська, ЗСУ тримає оборону
Російські плани під Харковом під загрозою провалу. Огляд з фронту
29 травня, 11:35
Путін постійно бреше, що РФ напала на Україну через своє прагнення вступити у НАТО
Перестановки у ФСБ, які викривають брехню Путіна
23 червня, 13:46
«Жодного прозорого і швидкого механізму поновлення прав власності усіх інших непідсанкційних акціонерів проєктом закону взагалі не передбачено»
Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
27 травня, 16:05
Триває 827-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 30 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
30 травня, 08:17
За травень російська армія втратила 9 винищувачів та 860 бронетранспортерів
У травні було знищено рекордну кількість артилерійських систем РФ
1 червня, 23:31
Підрозділ окупанта, за його словами, перетнув кордон України 10 травня на Харківщині
Чекав евакуації 21 день: прикордонники взяли у полон пораненого окупанта
5 червня, 18:19
Єфрем Лукацький на деокупованій Київщині, квітень 2022 року
Легендарний воєнний фотокор попередив про небезпеку допуску західних журналістів на фронт
10 червня, 21:27
У Швейцарії 15-16 червня відбувався Глобальний саміт миру
Україна отримала неочікувану пропозицію від проросійських країн на Саміті миру
17 червня, 08:08
У заяві міністерства сільського господарства і продовольства зазначається, що «створення резервного запасу продовольчого зерна означає бути готовим до немислимого»
Норвегія починає запасатися зерном на випадок війни, нової пандемії або ж зміни клімату
Вчора, 18:18

Суспільство

Відключення світла 26 червня: «Укренерго» анонсувало графіки
Відключення світла 26 червня: «Укренерго» анонсувало графіки
Аналітики повідомили, що Росія примусово паспортизує депортованих українських дітей
Аналітики повідомили, що Росія примусово паспортизує депортованих українських дітей
Мінлива хмарність та 27° тепла: прогноз погоди на 26 червня
Мінлива хмарність та 27° тепла: прогноз погоди на 26 червня
26 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Тищенко святкує домашній арешт у готелі Hyatt (відео)
Тищенко святкує домашній арешт у готелі Hyatt (відео)
Вбивство українки в Німеччині: на Дніпропетровщині відбулося прощання із дівчинкою
Вбивство українки в Німеччині: на Дніпропетровщині відбулося прощання із дівчинкою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
9514
Годинник, який знайшли у нардепа Тищенка під час обшуку, коштує понад 2 млн грн
5917
Перепризначення пільг та субсидій: кому необхідно оновити дані у Пенсійному фонді
5910
Гучна справа. Дві нардепки звернулися до Тищенка з вимогою
5804
Обшук у нардепа Тищенка: мережу розвеселила коробка для зберігання готівки
4654
«Мені немає за що жити»: Тищенко просив слідчих не забирати гроші під час обшуку

Новини

У Росії розпочнеться таємний суд над американським журналістом Еваном Гершковічем
Сьогодні, 07:44
Після навчань на Кубі РФ підписала меморандум із Венесуелою – огляд ISW
Сьогодні, 06:54
Засновник WikiLeaks Ассанж визнав себе винним у шпигунстві
Сьогодні, 06:03
Екскандидатка на посаду в Європарламенті просить притулку в Білорусі: до чого тут польський суддя Шмідт
Сьогодні, 04:55
Зеленський візьме участь у Саміті ЄС
Сьогодні, 04:32
РФ у Криму розміщує військові об’єкти біля цивільних районів: ЦНС про причину зміни тактики
Сьогодні, 03:54

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua