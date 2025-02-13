Російський ринок акцій злетів угору після розмови Трампа з Путіним

Індекс Мосбіржі вперше з липня пробив позначку 3100 пунктів

У середу, 12 лютого, російський ринок акцій пішов угору на вечірніх торгах на тлі новин про те, що президент США Дональд Трамп провів першу телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомила російська служба The Moscow Times.

Як зазначається, індекс Мосбіржі вперше з липня пробив позначку 3100 пунктів і станом на закриття середи показав зростання на 3,1%.

Так, акції Сбербанку подорожчали на 4%, «Газпрому» – на 7,9%, «Роснефти» – на 2,1%, «Новатека» – на 3,8%. На 2,7% зросла ціна акцій «Северсталі», на 3,5% підскочили котирування паперів «Совкомфлота», 3,1% додав «Аерофлот».

За даними торгового майданчика, сумарна капіталізація індексу Мосбіржі, який охоплює півсотні найбільших російських компаній, зросла на 209 млрд рублів, або $2,2 млрд.

Нагадаємо, напередодні, 12 лютого, президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Президенти країн обговорили Україну та Близький схід. Російські ЗМІ заявили, що розмова тривала майже півтори години, а Путін запросив Трампа до Москви.

Згодом Трамп заявив, що його зустріч із Путіним може відбутися в Саудівській Аравії.