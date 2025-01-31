ПАРЄ визнає Путіна терористом: що означає нова резолюція для України

ПАРЄ стверджує, що сталий мир можливий лише внаслідок деколонізації РФ

30 січня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила дуже важливу постанову «Європейське зобов’язання щодо справедливого та тривалого миру в Україні».

З одного боку, там міститься чимало важливих пунктів щодо принципів завершення війни:

переговори з позиції сили й обов’язково за участі України;

гарантії безпеки як основа мирної угоди;

визнання Путіна терористом;

визнання прямих загроз європейській безпеці та внутрішньополітичним процесам з боку Росії;

тиск на Росію через ціну на нафту, санкції проти танкерів, повну заборону імпорту газу;

створення фонду відшкодування збитків Україні та багато інших цікавих речей.

Але я хотів би звернути увагу на інше.

Посилаючись на попередні рішення щодо деколонізації РФ, нині ПАРЄ не лише стверджує, що сталий мир можливий лише внаслідок деколонізації РФ, а безпосередньо закликає країни Ради Європи та міжнародних партнерів розпочати імплементацію у Російській Федерації найважливішого міжнародного документа – Декларації про надання незалежності колонізованим країнам і народам, прийнятої Резолюцією 1514 (XV) Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1960 року.

Це саме той документ, на підставі якого у 1960-70-х були деколонізовані Африка, Азія та інші колишні колоніальні регіони світу й утворилися десятки нових незалежних держав.

Росія розпадеться не завтра, це тривалий процес, але міжнародно-правова база для цього процесу в основному підготовлена.