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Валерій Пекар Український підприємець і громадський діяч

ПАРЄ визнає Путіна терористом: що означає нова резолюція для України

glavcom.ua
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ПАРЄ прийняла важливу резолюцію
фото: EPA-EFE

ПАРЄ стверджує, що сталий мир можливий лише внаслідок деколонізації РФ

30 січня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила дуже важливу постанову «Європейське зобов’язання щодо справедливого та тривалого миру в Україні».

З одного боку, там міститься чимало важливих пунктів щодо принципів завершення війни:

  • переговори з позиції сили й обов’язково за участі України;
  • гарантії безпеки як основа мирної угоди;
  • визнання Путіна терористом;
  • визнання прямих загроз європейській безпеці та внутрішньополітичним процесам з боку Росії;
  • тиск на Росію через ціну на нафту, санкції проти танкерів, повну заборону імпорту газу;
  • створення фонду відшкодування збитків Україні та багато інших цікавих речей.

Але я хотів би звернути увагу на інше.

Посилаючись на попередні рішення щодо деколонізації РФ, нині ПАРЄ не лише стверджує, що сталий мир можливий лише внаслідок деколонізації РФ, а безпосередньо закликає країни Ради Європи та міжнародних партнерів розпочати імплементацію у Російській Федерації найважливішого міжнародного документа – Декларації про надання незалежності колонізованим країнам і народам, прийнятої Резолюцією 1514 (XV) Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1960 року.

Це саме той документ, на підставі якого у 1960-70-х були деколонізовані Африка, Азія та інші колишні колоніальні регіони світу й утворилися десятки нових незалежних держав.

Росія розпадеться не завтра, це тривалий процес, але міжнародно-правова база для цього процесу в основному підготовлена.

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Джерело
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Теги: ПАРЄ Україна росія санкції

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