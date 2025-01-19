Понад тисячу бомб та дронів за тиждень. Зеленський показав наслідки атак РФ (відео)

Президент повідомив, скільки ракет, дронів та бомб РФ випустила по Україні за тиждень

Російські терористи лише за тиждень випустили по Україні близько 550 ударних дронів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Також Росією було випущено майже 60 ракет різних типів та понад 660 авіаційних бомб.

«Тільки за цей тиждень Сили оборони України збили в нашому небі 33 ракети, зокрема балістичні, та 311 ударних дронів. Велика вдячність усім нашим воїнам, військовій авіації, зенітникам, підрозділам РЕБ та мобільним вогневим групам. Але незмінне завдання й надалі посилювати захист нашого неба», – зазначив президент.

Ще 136 дронів, які застосовуються у щоденних ударах по інфраструктурі, не досягли своїх цілей.

«Більше «Петріотів» для України – це більше захисту життя. Більше далекобійності для України – це більше гарантій, що російську війну вдасться зупинити», – додав Зеленський.

Нагадаємо, вчора у столиці під ранок прогриміла серія гучних вибухів. РФ вдарила на світанку по Україні «Іскандерами».

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