Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Понад тисячу бомб та дронів за тиждень. Зеленський показав наслідки атак РФ (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Понад тисячу бомб та дронів за тиждень. Зеленський показав наслідки атак РФ (відео)
Наслідки російської атаки на Київ, 18 січня
фото: ДСНС

Президент повідомив, скільки ракет, дронів та бомб РФ випустила по Україні за тиждень

Російські терористи лише за тиждень випустили по Україні близько 550 ударних дронів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Також Росією було випущено майже 60 ракет різних типів та понад 660 авіаційних бомб.

«Тільки за цей тиждень Сили оборони України збили в нашому небі 33 ракети, зокрема балістичні, та 311 ударних дронів. Велика вдячність усім нашим воїнам, військовій авіації, зенітникам, підрозділам РЕБ та мобільним вогневим групам. Але незмінне завдання й надалі посилювати захист нашого неба», – зазначив президент.

Ще 136 дронів, які застосовуються у щоденних ударах по інфраструктурі, не досягли своїх цілей.

«Більше «Петріотів» для України – це більше захисту життя. Більше далекобійності для України – це більше гарантій, що російську війну вдасться зупинити», – додав Зеленський.

Нагадаємо, вчора у столиці під ранок прогриміла серія гучних вибухів. РФ вдарила на світанку по Україні «Іскандерами».

Внаслідок ранкової російської атаки на столицю постраждала станція метро «Лук’янівська». Пошкоджені скляні елементи входу на станцію. Її було закрито на вхід і вихід.

Внаслідок атаки у Шевченківському районі виникла пожежа.

Там повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку.

У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків.

Внаслідок атаки на Київ загинули троє людей.

Читайте також:

Теги: пожежа росія окупанти війна Володимир Зеленський президент ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок ранкової російської атаки на столицю постраждала станція метро «Лук’янівська»
Зеленський відреагував на удари РФ по Києву та Запоріжжю
Вчора, 13:07
18 січня росіяни атакували Запоріжжя
Атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла
Сьогодні, 00:08
У столиці прогриміла серія гучних вибухів через російську атаку
Ранкова атака на Київ: є загиблі
Вчора, 06:28
Собор був пошкоджений внаслідок вибухової хвилі зранку 18 січня
У Запоріжжі внаслідок ракетного удару пошкоджено Свято-Андріївський собор УПЦ МП
Вчора, 13:53
Уже відомо про чотирьох загиблих внаслідок атаки на Київ
Міноборони РФ зробило цинічну заяву про ракетний удар по Києву
Вчора, 16:41
Співробітники СБУ задокументували злочини російської агентури і затримали її резидента у Києві
Інженер столичного метро наводив російські ракети на Київ та Харків: подробиці від СБУ
Вчора, 18:58
Через пошкодження водопроводу в Шевченківському районі затопило вулиці
Ранкова атака на Київ: яка ситуація з водопостачанням
Вчора, 08:31
Будівля станції метро «Лук’янівська» після атаки РФ
Атака на Київ: з'явилося відео перших хвилини після удару
Вчора, 09:48
Наслідки ворожої атаки на Київ
Атака балістики на столицю: КМВА уточнила кількість жертв
Вчора, 12:31

Події в Україні

Понад тисячу бомб та дронів за тиждень. Зеленський показав наслідки атак РФ (відео)
Понад тисячу бомб та дронів за тиждень. Зеленський показав наслідки атак РФ (відео)
Скільки цивільних РФ вбила в Україні з 2022 року: дані правозахисників
Скільки цивільних РФ вбила в Україні з 2022 року: дані правозахисників
Окупантам залишилось менше 5 км до кордонів Дніпропетровщини – DeepState
Окупантам залишилось менше 5 км до кордонів Дніпропетровщини – DeepState
РФ вночі випустила по Україні понад 60 дронів: як відпрацювала ППО
РФ вночі випустила по Україні понад 60 дронів: як відпрацювала ППО
Аналітики ISW розповіли, як окупанти готуються до прориву Покровська
Аналітики ISW розповіли, як окупанти готуються до прориву Покровська
Втрати ворога станом на 19 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 19 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 січня 2025
35K
Брати-снайпери розповіли, кого з полонених окупанти готові обмінювати на слона
31K
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18K
Мільйони гривень. Стала відома сума, яку гімнаст Ковтун і його тренерка отримали з бюджету
12K
Міноборони РФ зробило цинічну заяву про ракетний удар по Києву

Новини

Мокрий сніг та туман: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 06:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:00
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
На окупованих територіях росіяни погрожують студентам штрафами за неявку у «військкомати»
Вчора, 23:42
До суду передано справу щодо учасників криворізького наркокартелю: їм інкриміновано шість кримінальних статей
Вчора, 22:45
Родини полонених або зниклих безвісти бійців можуть отримати витяг з реєстру ветеранів у ЦНАПах
Вчора, 22:20

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua