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Втрата свідомості та галюцинації: на Дніпропетровщині підліток отруївся Revo

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Втрата свідомості та галюцинації: на Дніпропетровщині підліток отруївся Revo
На прогулянці з друзями вони випили 10 банок Revo
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У стані середньої тяжкості хлопця госпіталізували

У Дніпропетровській області 14-річний підліток отруївся Revo. Хлопець втрачав свідомість, блював та мав галюцинації. Про це написала медик Тетяна Єсич.

Днями до Центральної оперативної диспетчерської Дніпра зателефонувала мешканка одного з селищ Самарівського району та попросила надати допомогу її сину, у якого вона запідозрила отруєння. На місце негайно виїхала бригада ЕМД.

Зі слів хлопця, на прогулянці з друзями вони випили 10 банок Revo. Прийшовши додому, відчув, що йому погано: підліток почав невпинно блювати, втрачати свідомість, з’явилися галюцинації.

Йому надали допомогу та у стані середньої тяжкості госпіталізували до регіонального медичного центру родинного здоров’я в Дніпрі.

Нагадаємо, у Дніпрі на Січеславській Набережній автомобіль Daewoo несподівано змінив смугу руху та зупинився. З машини вибігла жінка та почала кликати на допомогу. Як виявилося, її чоловікові за кермом стало зле. Інспектори одразу перевели дніпрянина в стабільне бокове положення, викликали «швидку» й контролювали його стан до приїзду медиків. Пізніше потерпілого госпіталізували. Про це повідомляє Патрульна поліція Дніпропетровської області.

Раніше у Дніпропетровській області у місті Марганець для жінки, у якої були проблеми із серцем, викликали бригаду екстреної медицини. Медиків зустрів чоловік у стані алкогольного сп’яніння, саме він і викликав «швидку» для дружини. Але замість того, щоб дати медпрацівникам оглянути жінку та допомогти їй, чоловік напав на парамедика: почав викручувати їй руки, висмикнув папку з рук, а після того, як його попросили припинити це робити, вибіг з будинку та зачинив у ньому хвору дружину та працівників ЕМД.

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Теги: діти медик отруєння Дніпропетровщина

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