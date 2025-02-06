На Вінниччині військовий за завданням російських спецслужб здійснював диверсії

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

СБУ повідомила про нову підозру військовослужбовцю, який на замовлення російської розвідки вчиняв диверсії на залізниці. Про це повідомляє управління СБУ у Вінницькій області.

Служба безпеки в жовтні 2024 року затримала агента воєнної розвідки РФ, який коригував повітряні удари ворога по Вінницькій та Сумській областях.

За даними слідства, зловмисником виявився 23-річний контрактник однієї з військових частин, який у травні минулого року самовільно залишив місце служби.

«Шукаючи швидких заробітків у Телеграм-каналах, він потрапив у поле зору кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил Росії. Російський спецслужбіст запропонував дезертиру «легкі» гроші в обмін на співпрацю», – йдеться у повідомленні.

За вказівкою воєнної розвідки РФ, чоловік відслідковував вогневі позиції протиповітряної оборони ЗСУ на території Вінниччини, фотографував військові об’єкти та позначав їхні координати на електронних картах для «звіту» перед російським куратором. Також зловмисник погодився вчинити підпали релейних шаф аби завадити руху поїздів «Укрзалізниці» на ділянках, через які озброєння і техніка для ЗСУ постачаються на фронт.

Після виявлення та узгодження з «куратором» потенційної цілі він мав прибути за її адресою та спалити за допомогою легкозаймистої речовини. Одну з таких релейних шаф на Вінниччині фігурант намагався підпалити кілька разів, а загоряння знімав на камеру мобільного телефону для «звітності» перед російським куратором.

На підставі нових доказів слідчі Служби безпеки повідомили зраднику про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, починаючи з 2024 року Служба безпеки разом із Національною поліцією встановила 497 осіб, які вчиняли підпали автомобілів військовослужбовців, обʼєктів «Укрзалізниці» і встановлювали саморобні вибухові пристрої, готуючи теракти.

Також у Харківській області Служба безпеки затримала двох агентів російської воєнної розвідки. Чоловік та жінка працювали у парі та прикидалися волонтерами.