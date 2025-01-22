Велика Британія виявила шпигунський корабель РФ у Ла-Манші

Міноборони Британії: Іноземне судно «Янтар» зараз перебуває в Північному морі, пройшовши через британські води

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Королівський військово-морський флот виявив російський шпигунський корабель «Янтар» у Ла-Манші, який цього тижня увійшов у води країни. Про це повідомляє Sky News.

За словами міністра оборони Британії, корабель помітили у Північному морі.

«Іноземне судно «Янтар» зараз перебуває в Північному морі, пройшовши через британські води. Дозвольте мені внести ясність, це російський шпигунський корабель, який використовується для збору розвідувальної інформації та картографування критично важливої підводної інфраструктури Великої Британії», – зауважив міністр.

Джон Гілі додав, що корабель увійшов в економічну зону Британії приблизно за 45 миль (72,4 км) від узбережжя держави 20 січня:

«Протягом останніх двох днів Королівський військово-морський флот розгорнув кораблі HMS Somerset і HMS Tyne для щохвилинного моніторингу судна в наших водах».

Міністр оборони Великої Британії наголосив, що російський корабель вдруге увійшов у води Великої Британії. Вперше це сталося в листопаді 2024 року.

До слова, щонайменше 65 нафтових танкерів кинули якір в різних частинах світу, зокрема біля берегів Китаю та Росії, після того, як 10 січня США оголосили про новий пакет санкцій.