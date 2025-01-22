Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Велика Британія виявила шпигунський корабель РФ у Ла-Манші

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Велика Британія виявила шпигунський корабель РФ у Ла-Манші
фото: Міноборони Британії

Міноборони Британії: Іноземне судно «Янтар» зараз перебуває в Північному морі, пройшовши через британські води

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Королівський військово-морський флот виявив російський шпигунський корабель «Янтар» у Ла-Манші, який цього тижня увійшов у води країни. Про це повідомляє Sky News.

За словами міністра оборони Британії, корабель помітили у Північному морі.

«Іноземне судно «Янтар» зараз перебуває в Північному морі, пройшовши через британські води. Дозвольте мені внести ясність, це російський шпигунський корабель, який використовується для збору розвідувальної інформації та картографування критично важливої підводної інфраструктури Великої Британії», – зауважив міністр.

Джон Гілі додав, що корабель увійшов в економічну зону Британії приблизно за 45 миль (72,4 км) від узбережжя держави 20 січня:

«Протягом останніх двох днів Королівський військово-морський флот розгорнув кораблі HMS Somerset і HMS Tyne для щохвилинного моніторингу судна в наших водах».

Міністр оборони Великої Британії наголосив, що російський корабель вдруге увійшов у води Великої Британії. Вперше це сталося в листопаді 2024 року.

До слова, щонайменше 65 нафтових танкерів кинули якір в різних частинах світу, зокрема біля берегів Китаю та Росії, після того, як 10 січня США оголосили про новий пакет санкцій.

Читайте також:

Теги: росія корабель флот флот РФ Велика Британія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Каллас: Росія являє собою екзистенціальну загрозу нашій безпеці сьогодні, завтра
Кая Каллас закликала ЄС готуватися до війни з Росією
Сьогодні, 16:56
Пріоритетом № 1 для Байдена насправді було уникнення війни між Росією і США
Залякування Путіна про застосування ядерної зброї визначили політику Байдена щодо Росії
14 сiчня, 15:18
Загальні втрати серед північнокорейських військ на Курщині сьогодні становлять близько 3 тис. осіб
Скільки військових КНДР загинули в Курській області: дані південнокорейської розвідки
13 сiчня, 07:56
Противник планує захоплення міста Покровськ
Прорив російських військ до Покровська. Огляд з фронту
3 сiчня, 19:00
Омбудсмен прокоментував описані у доповіді випадки катувань російських військовополонених в транзитних місцях
«Низка висновків щодо України є хибними». Лубінець відреагував на доповідь ООН
3 сiчня, 17:50
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Нічна атака РФ: Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття 60 дронів
3 сiчня, 09:30
Бійці Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом СБУ результативно знищують противника і його техніку
Малюк розповів, скільки СБУ цьогоріч уразила російських військових обʼєктів
31 грудня, 2024, 23:39
Удар припав на військово-промисловий комплекс в місті Кам’янськ-Шахтинський
У Ростовській області ЗСУ уразили підприємство, яке виготовляло паливо для ракет
26 грудня, 2024, 11:19
Триває 1036-й день повномасштабної війни
Окупанти підтягують резерви до Великої Новосілки
25 грудня, 2024, 20:51

Соціум

Велика Британія виявила шпигунський корабель РФ у Ла-Манші
Велика Британія виявила шпигунський корабель РФ у Ла-Манші
Північна Корея відправить нову групу військових на Курщину – The New York Times
Північна Корея відправить нову групу військових на Курщину – The New York Times
Субтропічний Новий Орлеан накрив потужний сніговий шторм
Субтропічний Новий Орлеан накрив потужний сніговий шторм
Пожежа на гірськолижному курорті у Туреччині: понад 70 людей згоріли заживо
Пожежа на гірськолижному курорті у Туреччині: понад 70 людей згоріли заживо
Удар по нафтобазі в Тульській області: з’явилися супутникові знімки
Удар по нафтобазі в Тульській області: з’явилися супутникові знімки
Жанна Нємцова розповіла про свої стосунки з російським шпигуном Пабло Гонсалесом
Жанна Нємцова розповіла про свої стосунки з російським шпигуном Пабло Гонсалесом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 січня 2025
40K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала менше 20 хвилин
40K
Україна хоче поставити Путіна на коліна: Bild пояснив зміну стратегії війни
14K
День Соборності України 2025: привітання у прозі, віршах та листівках
12K
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Прем'єр-міністр Гренландії збирається зустрітися з Трампом
Сьогодні, 04:44
Фінляндія готує 27-й пакет військової допомоги Україні
Сьогодні, 00:33
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Історик з Гарварду пояснив, на чому будується політика США щодо Росії
Вчора, 05:41
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:58
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:13

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua