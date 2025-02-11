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Посол США Трейсі відвідала російське МЗС: яка причина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Посол США Трейсі відвідала російське МЗС: яка причина
Лінн Трейсі відвідала російське МЗС
фото: «Коммерсантъ»

Лінн Трейсі зустрілася із заступником глави МЗС Росії

Американський посол Лінн Трейсі сьогодні, 11 лютого, завітала до Москви. Про це повідомляють російські пропагандисти «РИА Новости».

Зокрема, Трейсі відвідала російське міністерство закордонних справ. 

«Заступник глави МЗС Рябков провів заплановану зустріч із послом США, обговорювали діяльність закордонних установ», – розповіла пропагандистам прессекретарка російського МЗС Марія Захарова.

Нагадаємо, сьогодні Кремль заявив, ніби контакти між Москвою і Вашингтоном стали інтенсивнішими.

Раніше Трамп стверджував, що розмовляв телефоном з Володимиром Путіним, щоб обговорити припинення війни Росії в Україні. Трамп зазначив, що «краще не казатиме» про те, скільки разів він уже зідзвонювався з Путіним. За словами американського президента, Путін «хоче, щоб люди перестали гинути» на полі бою. Президент США також знову заявив, що має конкретний план закінчення війни, але не розкрив його деталей.

Також повідомлялося, що Трамп готовий посилити санкції проти Росії та подвоїти їх задля того, щоб змусити її закінчити війну проти України.

Водночас видання Time інформувало, що Трамп має важелі, щоб змусити Путіна швидко припинити війну в Україні, якщо він відмовиться від повільного, непослідовного економічного тиску з боку адміністрації Джо Байдена. 

До слова, згідно з опитуванням, яке тривало на сайті «Главкома» з 30 грудня 2024 року, понад половина опитуваних користувачів мережі не вірять у те, що у 2025 році відбудеться перемирʼя з Росією.

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Теги: МЗС росія США посол Москва

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