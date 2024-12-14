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Секретаріат омбудсману розказав про наслідки перебування українських дітей в російському полоні

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Секретаріат омбудсману розказав про наслідки перебування українських дітей в російському полоні
Системний тиск росіян спрямований на знищення української ідентичності ускладнює процес реінтеграції дітей
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росія депортувала або примусово перемістила майже 20 тис. українських дітей. З них Україні вдалося повернути 1008 дитину

Після повернення дітей з окупованих територій, вони перебувають у важкому емоційному стані, потребують комплексної реабілітації. Про це «Главкому» розповів керівник відділу прав дітей в умовах воєнного стану секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Арман Акопян.

«Системний тиск росіян спрямований на знищення української ідентичності дітей, і це ускладнює процес їх реінтеграції в українське культурне середовище. Це проявляється також у складнощах із володінням українською мовою, у формуванні хибних уявлень про Україну, її цінності та народ внаслідок російської пропаганди. Окрім того, виникають і практичні труднощі, пов'язані з відновленням документів та адаптацію в освітнє середовище», – повідомив посадовець.

Як йдеться у статті «Главкома» «Вагнерьонок» сідає за парту з мертвим солдатом…», в Україні працює Центр захисту прав дитини (Child Rights Protection Center, CRPC). Це фізичний простір для дітей, які повернулися з депортації чи тимчасової окупації. Там їм надають необхідну первинну допомогу.

Для уникнення ретравматизації дітей під час опитувань слідчими до процесу залучають психолога. Він ставить дитині адаптовані до її віку та стану запитання, враховуючи її готовність до спілкування. Це допомагає мінімізувати наслідки від розповіді про пережите. Усі зібрані матеріали слідчі надалі скеровують до судів, у тому числі Міжнародного кримінального суду.

«Команда фахівців Центру працює над реінтеграцією дітей. Спеціалісти складають індивідуальний план: оцінюють психоемоційний стан, надають необхідну психологічну підтримку, супроводжують дітей та їхні родини, надаючи всебічну допомогу, включно із гуманітарною (короткострокове винаймання житла, купівля необхідних речей та медикаментів, гаджетів для навчання тощо). Команда забезпечує проведення медичного обстеження та реабілітації», – сказав Акопян.

Водночас керівник відділу прав дітей в умовах воєнного стану секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини поскаржився на слабку реакцію світової спільноти.

«Неодноразово наголошувалось на серйозності проблеми: РФ систематично залучає українських дітей на окупованих територіях України до військових навчань, індоктринації, участі у молодіжних військових  організаціях, таких, як «Юнармія», де діти навчаються бойовим навичкам і перебувають під впливом російської пропаганди. Це – воєнний злочин, порушення норм міжнародного права», – наголошує Акопян.

«Главком» наголошує, що омбудсман регулярно звертається до міжнародних ЗМІ та організацій, щоб привернути увагу до воєнних злочинів РФ. Особливу увагу він акцентує на примусовому нав’язуванні дітям ідей через програми та організації, як-от «Юнармія». З метою посилення адвокації цього питання за кордоном, іноземні партнери запрошуються до Центру захисту прав дитини та інших установ, які працюють з дітьми, постраждалими від війни. Це дозволяє краще розуміти ситуацію на місцях, запевняє Арман Акопян.

В цілому, за даними омбудсмана Дмитра Лубінця на кінець листопада 2024 року, Росія депортувала або примусово перемістила 19546 українських дітей. Процес їх повернення дуже повільний: станом на 15 листопада вдалося повернути 1008 дитину.

Наразі Міжнародна коаліція за повернення українських дітей налічує 41 країну. Її представники координують зусилля для розв'язання проблеми незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей Росією.

До слова, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина провела зустріч із Генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе, під час якої він повідомив про плани призначити спеціального представника у справах українських дітей.

Як повідомлялося, російська влада продовжує примусово депортувати українських дітей до Росії або переселяти їх вглиб тимчасово окупованої України. Голова Запорізької обласної військової адміністрації України Іван Федоров 24 червня заявив, що російська влада під виглядом відпустки депортує українських дітей до Чечні та Кабардино-Балкарської Республіки. 

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Теги: росія окупація депортація Україна українці полон війна діти окупанти росіяни

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