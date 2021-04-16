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    Коронавірусна ситуація в Києві напружена: Кличко дав брифінг (відео)

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    Мер столиці Віталій Кличко тричі на тиждень проводить онлайн-брифінги - Коронавірусна ситуація в Києві напружена: Кличко дав брифінг (відео)
    Мер столиці Віталій Кличко тричі на тиждень проводить онлайн-брифінги
    Фото: пресслужба Кличко

    Віталій Кличко розповів про карантинні обмеження у столиці

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці.

    Зокрема, столичний голова поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість хворих на Covid-19 у Києві;
    • скільки хворих на коронавірус перебувають у столичних лікарнях;
    • скільки людей померло від коронавірусу за останній тиждень;
    • які ускладнення для здоров’я можливі після коронавірусу;
    • чи продовжуватимуть карантин у столиці;
    • про гідравлічні випробування на тепломережах.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 15 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 1609 людей. Одужали від коронавірусної хвороби 1156 осіб, померли – 49.

    14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

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    Теги: Віталій Кличко Київ епідемія карантин коронавірус
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