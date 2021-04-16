Коронавірусна ситуація в Києві напружена: Кличко дав брифінг (відео)
Мер столиці Віталій Кличко тричі на тиждень проводить онлайн-брифінги
Фото: пресслужба Кличко
Віталій Кличко розповів про карантинні обмеження у столиці
Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці.
Зокрема, столичний голова поінформував:
- на скільки збільшилася кількість хворих на Covid-19 у Києві;
- скільки хворих на коронавірус перебувають у столичних лікарнях;
- скільки людей померло від коронавірусу за останній тиждень;
- які ускладнення для здоров’я можливі після коронавірусу;
- чи продовжуватимуть карантин у столиці;
- про гідравлічні випробування на тепломережах.
Як повідомлялося, за минулу добу, 15 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 1609 людей. Одужали від коронавірусної хвороби 1156 осіб, померли – 49.
14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.
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