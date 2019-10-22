Під Києвом другу добу горить велике торфовище (фото)



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Площа загорання торфовища складає 5 га Фото: ДСНС

До гасіння пожежі залучено понад 20 вогнеборців

Сьогодні, 22 жовтня, продовжується ліквідація пожежі торфовища у с. Феневичі Іванківського району Київщини.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Як повідомлялося, загорання торфовища було виявлено працівниками ДСНС 21 жовтня під час об`їзду місць залягання торфу.

У понеділок на місці події було зосереджено 7 одиниць техніки та 27 чоловік особового складу.

Станом на сьогодні залучено 5 одиниць техніки та 24 чоловіки особового складу.

Загальна площа пожежі склада 5 га.

Як повідомлялося, в с. Коржі Баришівського району горіло залягання торфу на площі близько 0,4 га окремими осередками.

У селі Романків в Обухівському районі Київщини теж горіло понад 1,4 га торфовищ.

Через погодні умови та велику площу загоряння спостерігається погіршення повітря у Києві. Проте, у КМДА запевнили, що критичних перевищень шкідливих речовин лабораторії не фіксують.