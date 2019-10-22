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    Новини

    Під Києвом другу добу горить велике торфовище (фото)

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    Площа загорання торфовища складає 5 га - Під Києвом другу добу горить велике торфовище (фото)
    Площа загорання торфовища складає 5 га
    Фото: ДСНС

    До гасіння пожежі залучено понад 20 вогнеборців

    Сьогодні, 22 жовтня, продовжується ліквідація пожежі торфовища у с. Феневичі Іванківського району Київщини.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Як повідомлялося, загорання торфовища було виявлено працівниками ДСНС 21 жовтня під час об`їзду місць залягання торфу.

    У понеділок на місці події було зосереджено 7 одиниць техніки та 27 чоловік особового складу.

    Станом на сьогодні залучено 5 одиниць техніки та 24 чоловіки особового складу.

    Загальна площа пожежі склада 5 га.

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    Під Києвом другу добу горить велике торфовище (фото)
    Під Києвом другу добу горить велике торфовище (фото)
    Під Києвом другу добу горить велике торфовище (фото)
    Під Києвом другу добу горить велике торфовище (фото)

    Як повідомлялося, в с. Коржі Баришівського району горіло залягання торфу на площі близько 0,4 га окремими осередками.

    У селі Романків в Обухівському районі Київщини теж горіло понад 1,4 га торфовищ.

    Через погодні умови та велику площу загоряння спостерігається погіршення повітря у Києві. Проте, у КМДА запевнили, що критичних перевищень шкідливих речовин лабораторії не фіксують.

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