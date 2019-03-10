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    Жінка у Києві викинулася з вікна п’ятого поверху

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    <p>Загибла страждала психічним захворюванням</p> <div></div> - Жінка у Києві викинулася з вікна п’ятого поверху

    Загибла страждала психічним захворюванням

    Фото: kiev.informator.ua

    На момент приїзду поліції у неї ще відчувався пульс

    У Києві з вікна житлового будинку за адресою Митрополита Шептицького, 7 викинулася 74-річна жінка. Загибла страждала психічним захворюванням. Жінка вистрибнула з вікна повністю голою.

    Трагічний випадок стався в суботу, 9 березня, близько 23:00.

    Як повідомили очевидці, жінка проживала в квартирі №43 на п'ятому поверсі 16-поверхового житлового будинку за адресою Митрополита Шептицького, 7. Загибла страждала психічним захворюванням, у неї була шизофренія.

    Жінка 1945 року народження проживала одна і викинулася з вікна своєї квартири на п'ятому поверсі. На момент приїзду поліції у неї ще відчувався пульс. Однак травми, отримані при падінні, виявилися несумісними з життям. Прибулі на місце події медики виявилися безсилі.

    На місці працював екіпаж патрульної поліції, «швидка» і слідчо-оперативна група. Деталі події встановить слідство.

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