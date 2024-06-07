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На Київщині графіки відключень не діють. Влада звернулася до мешканців з проханням

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Київщині графіки відключень не діють. Влада звернулася до мешканців з проханням
Громадянам радять обов'язково мати запас технічної і питної води, заощаджувати електроенергію
фото з відкритих джерел

У Київській області графіки відключень не діють. Перерви в електропостачанні досягають 12-14 годин, а на деяких вулицях – до доби

Через відключення електроенергії у деяких громадах Київщини почалися проблеми із водопостачанням. Зокрема, така ситуація склалася у Білогородці. Про це у повідомляє Білогородський сільський голова Антон Овсієнко.

«На жаль, у Київській області графіки відключень не діють. Перерви в електропостачанні досягають 12-14 годин, а на деяких вулицях – до доби. Це призводить до відсутності централізованого водопостачання. Найгостріша ситуація склалася в Білогородці», – розповів Овсієнко.

Наразі місцева влада ухвалила  такі рішення:

  • виділити комунальному підприємству «ККП села Білогородка» додатковий генератор потужністю 40 кВт
  • запустити дві додаткові свердловини в Білогородці
  • приділити більше уваги якісній комунікації із комунальників і жителів
  • дотримуватися затверджених графіків подачі води населенню у всіх селах громади, де є централізоване водопостачання.

Графік подачі води щоденно:

  • 05:30 — 09:00
  • 19:00 — 22:00

Громадянам радять обов'язково мати запас технічної і питної води, заощаджувати електроенергію – мінімізувати використання енергоємних побутових приладів.

Також жителів приватного сектору просять утримуватися від поливу водою із комунальних водопровідних мереж присадибних ділянок та городів.

«В іншому випадку будемо змушені рішенням виконавчого комітету ввести заборону на використання питної води з системи централізованого комунального водопостачання для зрошування (поливу) газонів, парників, городів, садів та присадибних ділянок з накладанням штрафів за недотримання вимоги або від'єднання абонентів від мережі», – зауважив сільський голова.

У разі надзвичайної ситуації чи додаткових запитань мешканцям радять телефонувати до Єдиної інформаційно-диспетчерської служби 0800301119 або написати у телеграмі/вайбері +380672539152.

Нагадаємо, під час відключень світла, внаслідок масового переходу на мобільний інтернет, різко зростає навантаження на мережі мобільних операторів. Це, своєю чергою, призводить до проблем зі зв'язком. Про це повідомляє директор департаменту з розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації Юрій Мацик в ефірі телемарафону.

Директор департаменту додав, що під час відключень світла мобільні телефони переходять на стільникові дані, що посилює навантаження на вежі мобільних операторів. Останні не здатні впоратись зі значним зростанням кількості користувачів мобільного інтернету, що призводить до проблем зі зв'язком.

Раніше повідомлялося, що в Україні запрацює додатковий блок на АЕС в ніч з 7 на 8 червня, який дозволить тимчасово покращити ситуацію в енергосистемі.  Про це повідомив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.

До слова, «Укренерго» повідомило, що 7 червня по всій території України протягом дня будуть діяти графіки відключення світла. Як зазначили у компанії, дефіцит в енергосистемі прогнозують упродовж усього дня. 

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Теги: вода Telegram водопостачання генератор відключення

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