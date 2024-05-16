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Зрадник Царьов визнав, що Путін не здатен знищити українську енергетику

Ірина Міллер
glavcom.ua
Зрадник Царьов визнав, що Путін не здатен знищити українську енергетику
фото з відкритих джерел

Колаборант Царьов утік до Росії ще у 2014 році, але досі продовжує активно відслідковувати та коментувати події в Україні

Колишній український підприємець та нардеп, колаборант, проросійський політик та сепаратист Олег Царьов визнав, що, не зважаючи на цілеспрямовані удари Росії по критичній інфраструктурі України, українська енергетика виявляє «разючі здібності до регенерації». Про це він написав у своєму Telegdam-каналі.

Він зазначив, що майже у всіх регіонах України останніми днями відбуваються масові аварійні відключення електрики, а «Укренерго» заявило, що й сьогодні по всій країні діятимуть графіки погодинних відключень. «І все це, незважаючи на рекордний імпорт, який цього тижня становить у середньому 22.000 МВт на добу. Звідки такий дефіцит, якщо останніми днями ударів по енергооб'єктах не було?», – дивуєтья зрадник України.

За словами Царьова, теплова та гідрогенерація України настільки «вибиті російськими ракетами», що країна «виявилася критично залежною від відновлюваної енергетики», яка досі відігравала суто допоміжну роль. «Як би там не було, довгостроковість цього ефекту залежатиме від наполегливості повітряно-космічних сил Росії, адже незважаючи на всі складнощі, українська енергетика виявляє разючі здібності до регенерації», – визнав Царьов неспроможність росіян знищити українську енергетичну систему. 

Нагадаємо, в Україні через значний дефіцит в енергосистемі та імпорту електроенергії для покриття споживання, вводилися екстрені відключення в окремих регіонах. Як повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко, ситуація вночі та зранку виявилася складнішою, ніж розраховували енергетики. «Ситуація вночі та зранку виявилася складнішою, ніж колеги розраховували. Вчора ввечері Укренерго довів обсяг лімітів які би дозволили працювати в графіках, але згодом вночі і зранку ці обсяги обмежень ще кілька разів коригувалися. Вранці ми безнадійно вивалилися із лімітів, тому застосовувалися екстрені відключення. Нам хронічно не вистачає генерації + імпорту для поточного рівня споживання», – зазначив Коваленко. Гендиректор Yasno висловив сподівання, що ввечері Україні вийде обійтися без відключень «ми зможемо пройти черговий пік спокійно хоча би в графіках».

До слова, за матеріалами Служби безпеки суд арештував нерухомість колишнього народного депутата Олега Царьова, який причетний до фінансування збройної агресії РФ. Про це повідомили в СБУ та Офісі Генпрокурора.

Мова йде про квартиру у центральній частині Дніпра, земельну ділянку на Київщині, а також два майнові комплекси у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, йдеться про санаторій «Кірова» та музей «Садиба княгині Барятинської», де наразі проживає Царьов.

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За даними слідства, після захоплення українського півострова Царьов переоформив свій кримський санаторій відповідно до законодавства РФ. Таким чином він регулярно сплачує гроші з рекреаційного бізнесу до бюджету країни-агресора у вигляді «податків».

Теги: енергетика путін імпорт Олег Царьов Укренерго відключення

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