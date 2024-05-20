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У Києві сьогодні знову відключатимуть світло: коли почнуть працювати графіки

Ірина Міллер
glavcom.ua
У Києві сьогодні знову відключатимуть світло: коли почнуть працювати графіки
20 травня графіки відключення світла у Києві повинні працювати з 18:00
фото з відкритих джерел

Гендиректор компанії YASNO: «Сьогодні ввечері очікуються стабілізаційні відключення світла. Тобто графіки повинні працювати з 18:00»

Сьогодні, 20 травня, у Києві знову відключатимуть світло для населення. Про це повідомляє генерельний директор компанії YASNO Сергій Коваленко у Facebook.

«Сьогодні ввечері очікуються стабілізаційні відключення світла. Тобто графіки повинні працювати з 18:00», - написав він.

За словами Коваленка, компанія на вихідних оновила апку (програмне забезпечення – «Главком»), додавши вигрузку ПДФ-формату з графіком за вказаною адресою, тепер графіки постійно в апці відображаються.

Компанія YASNO оновила дані
Компанія YASNO оновила дані
фото Сергій Коваленко, Facebook
Графік імовірних відключень електроенергії
Графік імовірних відключень електроенергії
фото Сергій Коваленко, Facebook

Як зазначили в прес-службі ДТЕК Київські електромережі, щоб зрозуміти, коли буде світло, потрібно введіть на сайті компанії свої дані - вулицю і номер будинку у відповідні поля. Після цього можна побачити графік стабілізаційних відключень конкретно за адресою.

Він складається з трьох категорій:

  • Білий колір на графіку - світло є. Періоди, коли гарантують наявність світла.
  • Сірий колір - світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему.
  • Світло-сірий колір - можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендують знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами.

Графіки актуальні тільки тоді, коли введені стабілізаційні відключення і лише в той проміжок часу, коли вони діють, зауважила пресслужба ДТЕК. Якщо вашої адреси немає в графіку, або ж відключення не співпадають з графіком, можливо, сталася локальна аварія. 

Нагадаємо, завдяки потеплінню та сонячній погоді дефіцит в енергосистемі дещо зменшився, але у вечірні та нічні години нестача електроенергії досі залишається суттєвою. Про це повідомляє «Укренерго». Сьогодні, 20 травня, на період з 18:00 до 24:00 в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень. Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях.

Світло вимикатимуть в Україні поки не відновиться генерація.

Зазначимо, що після російських ударів українська енергетика втратила суттєву частину генерації, тож їй потрібен час на відновлення. Також стало відомо, що Україна готується до наступного опалювального сезону, і це передбачає, зокрема, планові ремонти та підготовку атомної генерації.

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Теги: аварія Facebook населення відключення Київ

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