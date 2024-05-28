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Усі ТЕС в Україні пошкоджено або зруйновано – «Укренерго»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Усі ТЕС в Україні пошкоджено або зруйновано – «Укренерго»
За словами члена наглядової ради «Укренерго», відновити всі генерувальні потужності до зими «неможливо»
фото з відкритих джерел

Представник «Укренерго»: «Обмеження споживання електроенергії ще довго залишатимуться частиною нашого життя»

Російські окупанти пошкодили або зруйнували усі теплові електростанції України. Натомість частка ГЕС у виробництві енергії знизилася до 5%. Про це заявив член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко в інтерв'ю «Апостфофу».

«Традиційно ТЕС виробляють близько 30% електроенергії. Зараз же їхня частка ледь сягає 5%», – зазначив Бойко.

За словами Бойка, зазнала великих втрат і гідроенергетика. Дві електростанції повністю не працюють.

«Усе це призводить до значного дефіциту потужності в системі. Насамперед через брак виробництва електроенергії тепловими електростанціями», – пояснив він.

Член наглядової ради розповів, що атомні станції працюють, але влітку на багатьох блоках проводять ремонт. Також знищено до 40% (понад 8 ГВт) маневрових потужностей, за допомогою яких покривалися ранкові та вечірні піки споживання. За рахунок імпорту до 1,7 ГВт потужності з ЄС можна покрити дефіцит лише частково.

За словами Бойка, відновити всі генерувальні потужності до зими «неможливо».

«Обмеження споживання електроенергії ще довго залишатимуться частиною нашого життя через великі втрати потужностей українських електростанцій. Ремонтна кампанія буде складнішою, оскільки обсяги відновлення дуже великі», – додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 28 травня, «Укренерго» не прогнозує відключення світла. Як зазначила пресслужба «Укренерго», при зміні ситуації в енергосистемі, про застосування заходів щодо обмеження споживання електроенергії повідомлять додатково.

Як повідомлялося, у спекотні місяці графіки відключень електроенергії можуть бути жорсткішими.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою для обленерго встановлюються правила щодо графіків відключення електроенергії.

До слова, Київ на сьогодні бере на себе основне навантаження від дефіциту електричної енергії

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Теги: ТЕС енергетика електроенергія відключення

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